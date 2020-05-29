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Культура
2020-05-29T15:39
https://ria.ru/20200529/1572073904.html
Не только Little Big: кто еще из российских музыкантов хайпует на YouTube
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572115006_0:0:814:458_1036x0_80_0_0_71961a8f078c97d631f500627fe46c65.png
РИА Новости

Не только Little Big: кто еще из российских музыкантов хайпует на YouTube

08:00 29.05.2020 (обновлено: 15:39 29.05.2020)
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© Фото : youtube-канал пользователя Sayonara BoyЭлджей & Era Istrefi - Sayonara Детка
Элджей & Era Istrefi - Sayonara Детка
© Фото : youtube-канал пользователя Sayonara Boy
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Галина Соколова. Питерская группа Little Big — сейчас чуть ли не главные звезды YouTube. Их видео к треку "Skibidi" стало самым просматриваемым российским роликом на платформе: 416 миллионов кликов меньше чем за два года. Новый рекорд вскоре может установить и клип на песню "Uno", с которой они собирались ехать на Евровидение. За два месяца его посмотрели более 105 миллионов пользователей. Но не только Little Big хайпуют на YouTube и снимают так, что хочется кликать и подпевать. Десять самых рейтинговых выпусков последнего года — в подборке РИА Новости.

RASA — "Пчеловод"

Первым за поп-треш группой Little Big стоит дуэт RASA. В августе прошлого года супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко заставили танцевать миллионы под трек "Пчеловод".
В красочном клипе они устраивают вечеринку прямо в улье среди пчел, сот и меда. За несколько месяцев ролик набрал более 238 миллионов просмотров.

Александр Ревва (Артур Пирожков) — "Зацепила" и "Алкоголичка"

Новых видео шоумена Александра Реввы, которого лучше знают по псевдониму Артур Пирожков, в России ждут не меньше, чем от Little Big. Практически каждая его работа — полноценный короткометражный фильм.
В марте 2019 года исполнитель представил зажигательный трек "Зацепила" и романтический и одновременно ироничный клип на него, созданный в стиле диснеевского фильма "Золушка". За год — 201 миллион просмотров.
Летом Пирожков выпустил видео на песню "Алкоголичка", в котором сходится в некоем танцевальном баттле с бандой во главе с Михаилом Галустяном. За несколько месяцев комедийный экшен набрал почти 195 миллионов просмотров.

NIETTO (Данил Прытков) — "Любимка"

Сотни миллионов просмотров зарабатывает на YouTube и NIETTO. Участник проекта "Песни" на телеканале ТНТ в прошлом году покорил поклонников ритмичным треком "Любимка".
В ролике, представленном в ноябре, действие происходит в вымышленной видеоигре, напоминающей "бродилки". Главный герой в образе спецназовца-Амура получает от "босса" задание влюбить друг в друга юношу и девушку. С этим он ловко справляется, а еще и 130 миллионов просмотров за полгода на YouTube собрал.

Тима Белорусских — "Витаминка"

Тима Белорусских с 2017 года завоевывает сердца миллионов слушателей в России и странах СНГ. В 2019 году он представил дебютный студийник "Твой первый диск — моя кассета", в который вошла "Витаминка". Композиция почти сразу стала хитом.
В мае исполнитель выпустил клип в стиле 90-х: кассетный бумбокс, объемные куртки, резинки кислотных цветов, начесы и первые признания в любви на дискотеках в спортивном зале. За год видео посмотрели 107 миллионов раз.

Егор Крид — "Сердцеедка"

Тем же летом посмеяться над собой решил Егор Крид. В клипе на песню "Сердцеедка" он приезжает в деревню, где без памяти влюбляется в пышнотелую доярку. Она и понятия не имеет, что Егор — суперзвезда, и отвергает его. Герой решает сражаться за сердце строптивой девушки всеми возможными способами.
© YouTube канал "Егор Крид"Кадр из музыкального клипа на песню "Сердцеедка" Егора Булааткина (Егор Крид)
Кадр из музыкального клипа на песню Сердцеедка Егора Булааткина (Егор Крид)
© YouTube канал "Егор Крид"
Кадр из музыкального клипа на песню "Сердцеедка" Егора Булааткина (Егор Крид)
Старания рэпера пользователи оценили почти на два миллиона лайков и 104 миллиона раз нажали на play.

Ленинград — "Кабриолет"

После успеха клипа "Экспонат", который был выпущен в 2016 году и набрал 160 миллионов просмотров, а также "Ч.П.Х.", представленного годом позже (у него 99 миллионов), от команды Сергея Шнурова ждут новых видеороликов.
© YouTube канал "Ленинград"Кадр из музыкального клипа на песню "Кабриолет" группы "Ленинград"
Кадр из музыкального клипа на песню Кабриолет группы Ленинград
© YouTube канал "Ленинград"
Кадр из музыкального клипа на песню "Кабриолет" группы "Ленинград"
С конца мая прошлого года миллионы пользователей переживали за Аллу Михееву в клипе "Кабриолет", которая после веселого девичника забыла о собственной свадьбе. Из-за спешки ее ждет множество приключений: по дороге у ее машины срывает крышу, Алла встречает эксгибициониста, пытается оторваться от ДПС и чуть не попадает в аварию.
За год — 80 миллионов просмотров.

GAYAZOV$ BROTHER$ — "Увезите меня на Дип-Хаус"

Братья Тимур и Ильяс Гаязовы осенью 2019 года, когда все грустили из-за хмурой погоды, выпустили веселый трек "Увезите меня на Дип-Хаус". Песня стала хитом в российских музыкальных чартах и на радиостанциях.
В клипе они устраивают пляжную вечеринку в крытом павильоне с песком, стройными девушками, коктейлями и прожекторами, имитирующими солнечный свет.
За несколько месяцев работа GAYAZOV$ BROTHER$ получила 70 миллионов просмотров.

Элджей & Era Istrefi — "Sayonara детка"

В этом треке, записанном с певицей Эрой Истрефи, Элджей рассказывает о бывшей девушке, которая никак не может оставить его в покое. Рэпер спокойно объясняет, что ничего уже не вернуть и "не надо плакать в трубку".
В клипе много неона, вспышек света, лазерных лучей, есть даже робот-бармен и горящий спорткар. Меньше чем за год ролик одного из главных хитмейкеров страны набрал 63 миллиона просмотров.

Супер Жорик (Михаил Галустян) — "Хочу тибя любицца"

Вслед за Александром Реввой запел и его друг по КВН — шоумен Михаил Галустян. Осенью 2019 года он представил клип "Хочу тибя любицца" под псевдонимом Супер Жорик.
Мажор Жорик катается на машине с друзьями по Сочи и видит роскошную девушку. Герой решает во что бы то ни стало найти незнакомку.
Только в первые два дня на ролик кликнули миллион раз. За полгода у клипа 51 миллион просмотров.

Artik & Asti — "Девочка, танцуй"

Поп-группа часто радует поклонников громкими хитами, в которых Артем Умрихин и Анна Дзюба в основном поют об отношениях и любви. После успеха треков "Грустный дэнс" (159 миллионов просмотров) и "Под гипнозом" (55 миллионов кликов) в феврале этого года музыканты представили песню "Девочка, танцуй" и клип на нее.
Artik & Asti рассказывают о том, как пережить расставание: например, сходить в клуб и забыться там. В конце концов "все переболит и заживет".
За три месяца видео режиссера Алана Бадоева посмотрели более 33 миллионов раз.
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КультураЛенинградМихаил ГалустянШнур (Сергей Шнуров)Artik & AstiТима БелорусскихАлександр РевваLittle BigМузыкаНовости культурыЕгор КридYouTube
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