Не только Little Big: кто еще из российских музыкантов хайпует на YouTube

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Галина Соколова. Питерская группа Little Big — сейчас чуть ли не главные звезды YouTube. Их видео к треку "Skibidi" стало самым просматриваемым российским роликом на платформе: 416 миллионов кликов меньше чем за два года. Новый рекорд вскоре может установить и клип на песню "Uno", с которой они собирались ехать на Евровидение. За два месяца его посмотрели более 105 миллионов пользователей. Но не только Little Big хайпуют на YouTube и снимают так, что хочется кликать и подпевать. Десять самых рейтинговых выпусков последнего года — в подборке РИА Новости.
RASA — "Пчеловод"
Первым за поп-треш группой Little Big стоит дуэт RASA. В августе прошлого года супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко заставили танцевать миллионы под трек "Пчеловод".
В красочном клипе они устраивают вечеринку прямо в улье среди пчел, сот и меда. За несколько месяцев ролик набрал более 238 миллионов просмотров.
Александр Ревва (Артур Пирожков) — "Зацепила" и "Алкоголичка"
Новых видео шоумена Александра Реввы, которого лучше знают по псевдониму Артур Пирожков, в России ждут не меньше, чем от Little Big. Практически каждая его работа — полноценный короткометражный фильм.
В марте 2019 года исполнитель представил зажигательный трек "Зацепила" и романтический и одновременно ироничный клип на него, созданный в стиле диснеевского фильма "Золушка". За год — 201 миллион просмотров.
Летом Пирожков выпустил видео на песню "Алкоголичка", в котором сходится в некоем танцевальном баттле с бандой во главе с Михаилом Галустяном. За несколько месяцев комедийный экшен набрал почти 195 миллионов просмотров.
NIETTO (Данил Прытков) — "Любимка"
Сотни миллионов просмотров зарабатывает на YouTube и NIETTO. Участник проекта "Песни" на телеканале ТНТ в прошлом году покорил поклонников ритмичным треком "Любимка".
В ролике, представленном в ноябре, действие происходит в вымышленной видеоигре, напоминающей "бродилки". Главный герой в образе спецназовца-Амура получает от "босса" задание влюбить друг в друга юношу и девушку. С этим он ловко справляется, а еще и 130 миллионов просмотров за полгода на YouTube собрал.
Тима Белорусских — "Витаминка"
Тима Белорусских с 2017 года завоевывает сердца миллионов слушателей в России и странах СНГ. В 2019 году он представил дебютный студийник "Твой первый диск — моя кассета", в который вошла "Витаминка". Композиция почти сразу стала хитом.
В мае исполнитель выпустил клип в стиле 90-х: кассетный бумбокс, объемные куртки, резинки кислотных цветов, начесы и первые признания в любви на дискотеках в спортивном зале. За год видео посмотрели 107 миллионов раз.
Егор Крид — "Сердцеедка"
Тем же летом посмеяться над собой решил Егор Крид. В клипе на песню "Сердцеедка" он приезжает в деревню, где без памяти влюбляется в пышнотелую доярку. Она и понятия не имеет, что Егор — суперзвезда, и отвергает его. Герой решает сражаться за сердце строптивой девушки всеми возможными способами.
© YouTube канал "Егор Крид"Кадр из музыкального клипа на песню "Сердцеедка" Егора Булааткина (Егор Крид)
Кадр из музыкального клипа на песню "Сердцеедка" Егора Булааткина (Егор Крид)
Старания рэпера пользователи оценили почти на два миллиона лайков и 104 миллиона раз нажали на play.
Ленинград — "Кабриолет"
После успеха клипа "Экспонат", который был выпущен в 2016 году и набрал 160 миллионов просмотров, а также "Ч.П.Х.", представленного годом позже (у него 99 миллионов), от команды Сергея Шнурова ждут новых видеороликов.
Кадр из музыкального клипа на песню "Кабриолет" группы "Ленинград"
С конца мая прошлого года миллионы пользователей переживали за Аллу Михееву в клипе "Кабриолет", которая после веселого девичника забыла о собственной свадьбе. Из-за спешки ее ждет множество приключений: по дороге у ее машины срывает крышу, Алла встречает эксгибициониста, пытается оторваться от ДПС и чуть не попадает в аварию.
За год — 80 миллионов просмотров.
GAYAZOV$ BROTHER$ — "Увезите меня на Дип-Хаус"
Братья Тимур и Ильяс Гаязовы осенью 2019 года, когда все грустили из-за хмурой погоды, выпустили веселый трек "Увезите меня на Дип-Хаус". Песня стала хитом в российских музыкальных чартах и на радиостанциях.
В клипе они устраивают пляжную вечеринку в крытом павильоне с песком, стройными девушками, коктейлями и прожекторами, имитирующими солнечный свет.
За несколько месяцев работа GAYAZOV$ BROTHER$ получила 70 миллионов просмотров.
Элджей & Era Istrefi — "Sayonara детка"
В этом треке, записанном с певицей Эрой Истрефи, Элджей рассказывает о бывшей девушке, которая никак не может оставить его в покое. Рэпер спокойно объясняет, что ничего уже не вернуть и "не надо плакать в трубку".
В клипе много неона, вспышек света, лазерных лучей, есть даже робот-бармен и горящий спорткар. Меньше чем за год ролик одного из главных хитмейкеров страны набрал 63 миллиона просмотров.
Супер Жорик (Михаил Галустян) — "Хочу тибя любицца"
Вслед за Александром Реввой запел и его друг по КВН — шоумен Михаил Галустян. Осенью 2019 года он представил клип "Хочу тибя любицца" под псевдонимом Супер Жорик.
Мажор Жорик катается на машине с друзьями по Сочи и видит роскошную девушку. Герой решает во что бы то ни стало найти незнакомку.
Только в первые два дня на ролик кликнули миллион раз. За полгода у клипа 51 миллион просмотров.
Artik & Asti — "Девочка, танцуй"
Поп-группа часто радует поклонников громкими хитами, в которых Артем Умрихин и Анна Дзюба в основном поют об отношениях и любви. После успеха треков "Грустный дэнс" (159 миллионов просмотров) и "Под гипнозом" (55 миллионов кликов) в феврале этого года музыканты представили песню "Девочка, танцуй" и клип на нее.
Artik & Asti рассказывают о том, как пережить расставание: например, сходить в клуб и забыться там. В конце концов "все переболит и заживет".
За три месяца видео режиссера Алана Бадоева посмотрели более 33 миллионов раз.