Клип "Uno" группы Little Big набрал сто миллионов просмотров

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса.
"За немногим более двух месяцев клип посмотрели более ста миллионов раз, что делает его видео с самой быстрорастущей популярностью в истории канала Евровидения на YouTube. Из других видео на этом канале только одно набрало более ста миллионов просмотров. Клип Нетты на трек "Toy" посмотрели более 130 миллионов раз. Поздравляем Little Big!" — отмечают организаторы Евровидения.
На новое достижения обратила внимание и сама группа. На своей странице во "Вконтакте" Little Big поблагодарила поклонников за поддержку.
"Это уже наша пятая работа, преодолевшая по просмотрам стомиллионный рубеж! Благодарим всех за поддержку", — говорится в обращении коллектива.
Little big – русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представить Россию на Евровидении в этом году, однако конкурс отменили из-за коронавируса.