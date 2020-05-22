Клип "Uno" группы Little Big набрал сто миллионов просмотров

"За немногим более двух месяцев клип посмотрели более ста миллионов раз, что делает его видео с самой быстрорастущей популярностью в истории канала Евровидения на YouTube. Из других видео на этом канале только одно набрало более ста миллионов просмотров. Клип Нетты на трек "Toy" посмотрели более 130 миллионов раз. Поздравляем Little Big!" — отмечают организаторы Евровидения.