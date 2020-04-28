Клип Skibidi стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Клип питерской рейв-группы Little Big на трек Skibidi стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube. Меньше, чем за два года, он набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков.

"Поздравляю! Совсем большой стал, больше всех в СНГ вымахал", — написал в сторис инстаграма фронтмен группы Илья Прусикин.

Он же придумал и всемирно известный танец, который участники клипа исполняют на видео под кваканье, гавканье и "Skibidi wap-pa-pa".

В видео снялись многие знаменитости: Эльдар Джарахов, Алишер Моргенштерн, Юрий Музыченко, рэпер GONE.Fludd и другие.