Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. За два дня клип шоумена Михаила Галустяна на песню "Хочу тибя любицца" набрал более миллиона просмотров на YouTube.

Видео, которое шоумен представил под псевдонимом Супер Жорик, посвящено Сочи, веселой компании, роскошной девушке и костюмам с леопардовым принтом.

Галустян даже придумал как назвать собственный стиль исполнения — Electro Кавказ, о чем рассказал его коллега по Comedy Club и КВН Гарик Мартиросян.