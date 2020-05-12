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2020-05-12T14:51
https://ria.ru/20200512/1571325598.html
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
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РИА Новости

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году

14:44 12.05.2020 (обновлено: 14:51 12.05.2020)
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© ФСБ РФСпецоперация по делу о предотвращении теракта в Кимрах
Спецоперация по делу о предотвращении теракта в Кимрах
© ФСБ РФ
12 мая ФСБ сообщила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области. По информации ведомства, задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин. У мужчины изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении.
30 апреля в Екатеринбурге ФСБ предотвратила подготовку терактов.
По сообщению Национального антитеррористического комитета, в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности. На месте проведения операции в Чкаловском районе Екатеринбурга обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.
16 апреля Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. Задержанный 2006 года рождения. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении. На видеозаписи, которую опубликовала ФСБ, подросток подтвердил, что изъятое принадлежит ему. Он также заявил, что оружие было нужно "для расстрела в школе", который планировался на 19-20 апреля. Возбуждены уголовные дела по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту.
15 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила о задержании в Крыму группы украинских разведчиков. Задержанные вербовали россиян, а также пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие государственную тайну. По данным следствия, разведчики действовали под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки – полковника Ахмедова Олега Алишеровича. В состав группы Ахмедова входили российская военнослужащая, которую подозревают в выдаче Киеву в 2017-2018 гостайны, и гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже.
4 апреля информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил, что в Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт.
Сотрудникам ФСБ удалось установить местонахождение вооруженного злоумышленника. При попытке задержания он открыл огонь по спецназовцам и был нейтрализован. На месте перестрелки правоохранители нашли готовую к применению самодельную бомбу, а также оружие и боеприпасы к нему. Оперативникам удалось установить личность преступника: он был приверженцем террористической группировки "Исламское государство"* и после теракта в России планировал выехать на Ближний Восток, чтобы присоединиться к боевикам.
3 апреля ФСБ сообщила о предотвращении терактов в людных местах на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе.
По информации ведомства, в городе Нефтекумске Ставропольского края была пресечена деятельность законспирированной ячейки "Исламского государства"*, в состав которой входили местный житель и выходец из Дагестана, планировавшие нападения на сотрудников полиции и совершение терактов на объектах массового пребывания граждан. Один преступник был задержан, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
В городе Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа задержаны члены ячейки запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Имарат Кавказ"*, состоявшей из трех местных жителей, подготовивших террористический акт в одном из торговых объектов города". У них было обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы.
27 марта стало известно о предотвращении теракта в Краснодаре. Силовики задержали гражданина России 26-27 лет. В машине у него нашли самодельную бомбу, а в телефоне – переписку с членами "Исламского государства"*.
23 марта сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков в Кабардино-Балкарии. По данным Национального антитеррористического комитета, получив информацию о подготовке теракта, правоохранители провели проверку по месту жительства одного из подозреваемых, где обнаружили два самодельных взрывных устройства, а также компоненты для их изготовления. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов.
Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При задержании преступники открыли огонь по оперативникам и были ликвидированы. На месте перестрелки было обнаружено автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и СВУ. В результате операции никто не пострадал.
21 марта в Башкирии ФСБ нейтрализовала бандита, планировавшего совершить теракт.
Вечером на автодороге в пригороде Уфы сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, где находился вооруженный бандит.
На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован. На месте перестрелки были обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. По данным ФСБ, нейтрализованный злоумышленник входил в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство"*, готовился совершить теракт в Уфе.
18 февраля ФСБ сообщила о пресечении подготовки террористических актов в двух образовательных учреждениях в городе Керчь Республики Крым. Силовиками задержаны их исполнители – жители города Керчи, 2004 и 2003 годов рождения.
По адресам проживания у задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Подростки успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных.
24 января Федеральная служба безопасности заявила о задержании жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб устраивал схроны со взрывчаткой. В обустроенных им в Симферополе тайниках было изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов. Когда и что планировалось взрывать, не уточнялось.
*Террористические организации, запрещенные в России
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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