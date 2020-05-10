Пожары в больницах, домах престарелых и спецучреждениях в 2015-2020 годах

2020 год
9 мая в Москве произошел пожар в 50-й горбольнице, где в том числе лечат пациентов с коронавирусом. Возгорание началось в реанимационной палате. Погибла пациентка, около 300 человек эвакуировали.
12 апреля на правобережье Красноярска загорелась кровля в краевом наркологическом диспансере. Самостоятельно эвакуировались 16 пациентов и два сотрудника диспансера. Погибших и пострадавших нет.
9 апреля в Москве произошел пожар в пансионате для пожилых людей на 3-й Мякининской улице. Четыре человека погибли, 16 пострадали.
2019 год
14 декабря произошел пожар в наркологическом диспансере в Тюмени. Один человек погиб, еще семь пострадали.
14 октября свыше 30 человек эвакуировали из хирургического отделения городской клинической больницы №64 на юго-западе Москвы после возгорания. О пострадавших не сообщалось.
21 июля один человек погиб при пожаре в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области.
2018 год
23 декабря пациент клинической больницы №2 в Новосибирске погиб во время пожара, который возник в его палате. Спасатели эвакуировали 40 человек.
4 декабря более 300 человек эвакуировали из больницы скорой медпомощи №1 в Омске из-за пожара в подвальном помещении на площади 20 квадратных метров.
30 августа произошел пожар в подвале одного из корпусов Новосибирской областной клинической больницы. Были эвакуированы около 100 человек, в том числе лежачие больные. Погибших и пострадавших нет.
2017 год
19 декабря загорелся частный пансионат для престарелых "Теплые беседы" в деревне Картамазово в новой Москве. Никто не погиб, но пострадали 23 человека, которые были госпитализированы.
10 декабря сотрудники МЧС ликвидировали пожар в госпитале для ветеранов войны во Владивостоке, из-за которого пришлось эвакуировать 75 человек.
18 октября возник пожар в двухэтажном частном доме в Иркутске, который использовался для кратковременного проживания пожилых людей-инвалидов. В результате пожара пострадали 14 человек, девять из них были госпитализированы, позднее трое скончались.
15 сентября в доме престарелых и инвалидов города Пучеж Ивановской области произошел пожар. Погибли два пациента, четыре человека были госпитализированы.
28 августа возник пожар в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" в Красноярске. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. В результате ЧП три человека погибли, один пострадал.
2016 год
15 октября в спальном корпусе дома-интерната для престарелых и инвалидов в хуторе Иногородне-Малеванном Выселковского района Краснодарского края произошло возгорание на площади 10 квадратных метров. Системы пожарной сигнализации сработали, 79 пациентов и шесть сотрудников учреждения были оперативно эвакуированы. Два пострадавших пациента с ожогами конечностей были госпитализированы, позднее один из них скончался.
5 июня два человека погибли, еще один пострадал при пожаре в частном доме для престарелых в Березовском районе Пермского края. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек.
2015 год
В ночь на 13 декабря произошел пожар в Воронежском психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района. В здании находились 74 человека, 70 из них - пациенты. Пожар унес жизни 23 пациентов, 47 удалось спасти.
20 ноября произошло возгорание в частном хосписе "Дом престарелых "Уют" в Екатеринбурге. Во время инцидента из здания были эвакуированы 26 человек, пострадавших нет. Причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки в техническом помещении.
24 сентября более 250 пациентов интерната для престарелых в городе Орск Оренбургской области были эвакуированы из-за пожара в актовом зале. Пожар был потушен, пострадавших нет.