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РИА Новости

Более 30 человек эвакуировали из больницы в Москве из-за пожара

14:46 14.10.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Свыше 30 человек эвакуировали из хирургического отделения городской клинической больницы №64 на юго-западе Москвы после возгорания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло возгорание в электрощитовой, вывели около 35 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, здание из-за ЧП обесточено, реанимация подключена к аварийному электроснабжению.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, возгорание происходило в электрощитовой, которая находится в подвале здания по адресу: улица Вавилова, 61, строение 11. Общая площадь пожара составила один квадратный метр.
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