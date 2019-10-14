Более 30 человек эвакуировали из больницы в Москве из-за пожара

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Свыше 30 человек эвакуировали из хирургического отделения городской клинической больницы №64 на юго-западе Москвы после возгорания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Произошло возгорание в электрощитовой, вывели около 35 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, здание из-за ЧП обесточено, реанимация подключена к аварийному электроснабжению.