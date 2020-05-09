Матвиенко возложила цветы к Вечному огню на Поклонной горе

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе.
Матвиенко, представляющая в Совфеде исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, также возложила цветы к стеле Ленинградского фронта.
В 75-ю годовщину Великой Победы глава верхней палаты парламента почтила память погибших в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны.
Сенатор поздравила россиян с Днем Победы. "9 мая – священная дата в исторической летописи России. В этот день нас переполняет чувство гордости за наш великий народ, радость и волнение, скорбь о тех, кто погиб, защищая страну", - говорится в обращении, текст которого распространила пресс-служба СФ.
По словам парламентария, война принесла неисчислимые беды и испытания в каждый дом, в каждую семью, унесла миллионы жизней. "Мы никогда не забудем, какую цену заплатил наш народ за одоление коричневой чумы, спасение человечества от фашистского порабощения. Важно сохранить трагическую и горькую правду о самой страшной войне в истории человечества, не допустить ее искажения и попыток новых темных сил стереть память о ней у последующих поколений", - подчеркнула она.
"Мы с искренним уважением чествуем ветеранов и участников Великой Отечественной войны, вспоминаем ушедших героев, которые живы в наших душах и ежегодно присутствуют в дни праздника Победы в составе "Бессмертного полка", - сказала спикер.
"Низкий поклон вам, воины Великой войны и труженики тыла! Пусть мы сегодня не пройдем торжественным маршем по улицам. Но память о подвиге наших предков, которую мы храним, все равно остается в наших сердцах. И мы должны передать эту память потомкам. Великая жертва, принесенная нашим народом в годы войны, не должна быть забыта", - отметила законодатель.
В 2020 году, в год 75-летия Победы, в связи с пандемией коронавируса было решено 9 мая не проводить все запланированные массовые мероприятия в честь праздника, в том числе Парад Победы и шествие "Бессмертного полка". Власти отложили их проведение на более поздний срок, пообещав провести именно в 2020 году, который был объявлен в России Годом памяти и славы.