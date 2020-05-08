Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы и отдал приказ вооруженным силам провести праздничные салюты 9 мая.
"Особых слов благодарности в этот праздничный день заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, ставшие для всех нас образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости", - сказал Шойгу.
Министр обороны приказал провести артиллерийский салют 9 мая в 22 часа.
"Произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооружённых Сил РФ в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий", - соответствующий приказ опубликован в газете "Красная звезда".