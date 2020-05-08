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75 лет Великой Победы
2020-05-08T01:36
https://ria.ru/20200508/1571129890.html
Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/152692/95/1526929569_0:55:3022:1755_1036x0_80_0_0_6a590049e17afd6764b9c8f772d595e6.jpg
РИА Новости

Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы

01:36 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы и отдал приказ вооруженным силам провести праздничные салюты 9 мая.
"Особых слов благодарности в этот праздничный день заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, ставшие для всех нас образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости", - сказал Шойгу.
Министр обороны приказал провести артиллерийский салют 9 мая в 22 часа.
"Произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооружённых Сил РФ в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий", - соответствующий приказ опубликован в газете "Красная звезда".
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве
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75 лет Великой ПобедыКерчьДень ПобедыЛенинградМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуМоскваНовороссийскВолгоградТулаМурманскСевастопольСанкт-ПетербургОбщество
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