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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:12
https://ria.ru/20200507/1571090056.html
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984755_0:152:2942:1807_1036x0_80_0_0_8ce8bf722bd9ca012a7999409249e933.jpg
РИА Новости

Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19

12:55 07.05.2020 (обновлено: 13:12 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Лидером по-прежнему остается Москва (6703), за ней следуют Московская область (842), Нижегородская область (312), Санкт-Петербург (306), Дагестан и Татарстан (по 105).
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В Краснодарском крае появились 99 новых пациентов, Ямало-Ненецком автономном округе – 93, Северной Осетии — 89, Рязанской области — 86, Тульской области — 85, Кабардино-Балкарии и Башкирии — по 83, Ростовской области — 80, Калужской области — 79, Владимирской области – 78, Свердловской области — 76, Брянской и Тамбовской областях — по 75.
В Курской области выявлено 68 новых случаев, Самарской и Новосибирской областях — по 67, Волгоградской области — 64, Ленинградской — 63, Ивановской области и Чувашии — по 58, Коми — 56, Смоленской и Ярославской областях — по 55, Орловской области – 52, Ингушетии и Бурятии – по 49, Липецкой области – 47, Приморском и Хабаровском краях – по 43, Мордовии и Саратовской области — 41.
В Якутии появилось 37 новых пациентов, Мурманской области — 35, Белгородской, Воронежской и Пензенской областях – по 34, Ульяновской области и Крыму – по 32, Марий Эл и Оренбургской области – по 31, Чечне – 29, Калмыкии – 28, Челябинской области – 27, Пермском крае – 26, Архангельской, Астраханской, Кировской и Тюменской областях – по 25, Ставропольском и Красноярском крае – по 23.
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В Новгородской области выявлен 21 случай, Костромской и Кемеровской областях – 18, Псковской области и Алтайском крае – по 17, Тверской, Калининградской областях и Забайкальском крае – по 16, Ханты-Мансийском автономном округе – 14, Хакасии – 12, Омской области – 11.
В Карелии коронавирус диагностировали у девяти человек, в Карачаево-Черкесии, Иркутской и Амурской областях, Еврейской автономной области и Севастополе — у шести человек, Вологодской и Курганской областях — у пяти, Адыгее и Тыве — у четырех. По два новых случая выявили в Республике Алтай, Томской, Магаданской и Сахалинской областях и Камчатском крае, по одному — в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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