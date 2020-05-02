Мы все умрём. Злоупотребление антисептиками. Часть II

Микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов рассказал, из чего состоят и как работают вещества, которыми сейчас обрабатывают улицы и подъезды, с какой вероятностью они приведут к появлению устойчивых "супер-патогенов" и убьют наш иммунитет. Эколог, кандидат биологических наук и автор ютуб-канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков объяснил, насколько эти вещества опасны для почв, вод и экосистемы в целом, и как природа отреагирует на захлестнувшее мир цунами антисептиков.
В этом эпизоде мы говорили про то, как именно антисептик убивает микробов, и не может ли он заодно убить наш иммунитет, домашний микробиом и экологию. В предыдущем выпуске дерматовенеролог рассказала про химический состав самых распространённых антисептиков, об эффективности этих вещей в борьбе с патогенами, об их влиянии на наш организм снаружи и изнутри.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про токсичную бытовую химию или про вмешательство человека в экосистему.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Евгений Плисов, Павел Глазков
Монтаж Андрея Темнова
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__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Евгений Плисов, Павел Глазков
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts