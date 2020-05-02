Мы все умрём. Злоупотребление антисептиками. Часть II

В этом эпизоде мы говорили про то, как именно антисептик убивает микробов, и не может ли он заодно убить наш иммунитет, домашний микробиом и экологию. Вдерматовенеролог рассказала про химический состав самых распространённых антисептиков, об эффективности этих вещей в борьбе с патогенами, об их влиянии на наш организм снаружи и изнутри.