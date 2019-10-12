Мы все умрём. (Токсичная) бытовая химия

"У меня аллергия на свинец", - сказал бы герой боевика 80-х, имея в виду огнестрельное ранение. Но если тогда это было брутальной шуткой, то сейчас это пугающая реальность. Свинцом действительно можно отравиться, надышавшись выхлопными газами, съев консервы из плохой банки, выкрасив стены дешёвой краской, купив ребёнку китайскую игрушку… И это правдиво не только для свинца. Каждый из нас ежедневно вдыхает, трогает, съедает и выпивает целый спектр веществ, которые могут вызвать тяжёлые болезни – вплоть до летального исхода.