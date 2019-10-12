Мы все умрём. (Токсичная) бытовая химия

"У меня аллергия на свинец", - сказал бы герой боевика 80-х, имея в виду огнестрельное ранение. Но если тогда это было брутальной шуткой, то сейчас это пугающая реальность. Свинцом действительно можно отравиться, надышавшись выхлопными газами, съев консервы из плохой банки, выкрасив стены дешёвой краской, купив ребёнку китайскую игрушку… И это правдиво не только для свинца. Каждый из нас ежедневно вдыхает, трогает, съедает и выпивает целый спектр веществ, которые могут вызвать тяжёлые болезни – вплоть до летального исхода.
Эпизод подготовлен при поддержке Всероссийского фестиваля NAUKA 0+
Доктор химических наук и профессор кафедры органической химии МГУ Сергей Зурабович Вацадзе помог разобраться, чем отличаются токсины от ядов, что такое ксенобиотики, какие опасные вещества окружают нас в быту, как вредные химикаты попадают на полки магазинов и откуда берутся мифы об угрозе по факту безопасных продуктов.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Сергей Вацадзе
Монтаж Андрея Темнова
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