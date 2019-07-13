Мы все умрём. Вмешательство человека в экосистему

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Вмешательство человека в экосистему

В мае 2019 года исполнилось 250 лет скале в основании знаменитого памятника Петру I в Санкт-Петербурге. Там, где этот камень выкопали, осталась огромная яма. За четверть тысячелетия она превратилась в новый маленький мир. Появился пруд, а флора и фауна изменилась на километры вокруг. Некоторые виды раньше были редкостью для Ленинградской области.