Мы все умрём. Вмешательство человека в экосистему

Пруд на месте Гром-камня, так называется скала-постамент "Медного всадника" - это интересный положительный пример вмешательства человека в природу, пусть и неосознанного. Сознательное вмешательство, к сожалению, редко заканчивается так хорошо. Строительство плотин, осушение болот, вырубка лесов – к каким неочевидным долгосрочным последствиям ведёт такое грубое изменение окружающей среды?
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
Эксперт подкаста Павел Глазков
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