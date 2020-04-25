Мы все умрём. Злоупотребление антисептиками. Часть I

В этом эпизоде мы обсудили химический состав антисептиков, насколько эти вещества эффективны в борьбе с патогенами, как влияют на наш организм снаружи и изнутри. В следующем выпуске микробиолог расскажет, как именно антисептик убивает микробов, и не может ли он заодно убить наш иммунитет, домашний микробиом и экологию.