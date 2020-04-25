Мы все умрём. Злоупотребление антисептиками. Часть I

Дерматовенеролог и главврач косметологической клиники Анна Коновалова рассказывает, какие существуют разновидности санитайзеров, объясняет их плюсы и минусы, предупреждает об угрозах чрезмерного использования и предлагает безопасные альтернативы.
В этом эпизоде мы обсудили химический состав антисептиков, насколько эти вещества эффективны в борьбе с патогенами, как влияют на наш организм снаружи и изнутри. В следующем выпуске микробиолог расскажет, как именно антисептик убивает микробов, и не может ли он заодно убить наш иммунитет, домашний микробиом и экологию.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про сверхдорогие и труднодоступные лекарства или про токсичную бытовую химию.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Анна Коновалова
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Анна Коновалова
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts