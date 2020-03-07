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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2020-03-07T12:00+0300
https://ria.ru/20200307/1568260687.html
Мы все умрём. Сверхдорогие и труднодоступные лекарства
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568284379_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_17151cd7526cd583ce0ce821abd890aa.png
РИА Новости

Мы все умрём. Сверхдорогие и труднодоступные лекарства

12:00 07.03.2020
765
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Сверхдорогие и труднодоступные лекарства
Вчера, 12:00
Мир научился побеждать болезни, которые долгое время считались неизлечимыми. Но, несмотря на то, что лекарства от таких заболеваний уже существуют, часто их практически невозможно получить. Лекарств либо мало, либо они безумно дорогие, либо окружены стеной бюрократических процедур. А между тем, от этих препаратов зависят жизни.
Из чего складывается цена сверхдорогого лекарства? Какая часть этой цены – реальная стоимость, а какая – затраты на маркетинг и накрутки фармкомпаний? Можно ли сократить расходы или время на исследование и распространение новых лекарств? Почему препараты так долго сертифицируют и регистрируют, и можно ли этот процесс как-то упростить? На эти и другие вопросы отвечает Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про лечение рака с помощью редактирования генов или про инновации в разработке лекарств.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Виктор Дмитриев
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноВиктор ДмитриевПодкастМедицинаТехнологии
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