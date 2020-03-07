Мы все умрём. Сверхдорогие и труднодоступные лекарства

Из чего складывается цена сверхдорогого лекарства? Какая часть этой цены – реальная стоимость, а какая – затраты на маркетинг и накрутки фармкомпаний? Можно ли сократить расходы или время на исследование и распространение новых лекарств? Почему препараты так долго сертифицируют и регистрируют, и можно ли этот процесс как-то упростить? На эти и другие вопросы отвечает Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей.