Мы все умрём. Инновации в разработке лекарств

Как инновации изменят рынок лекарств? Станет ли возможным вместо горсти пилюль принимать одну-единственную, которая будет содержать в себе все необходимые вещества? Но разработка "умных" лекарств очень дорогая – что, если они будут слишком дорогими, и большинство людей просто не сможет позволить себе поход в аптеку? И потом, когда "идеальное" лекарство выйдет на рынок, смогут ли преступники на его основе создать "идеальный" наркотик? На эти и другие вопросы отвечал Дамир Салахетдинов, ведущий химик-технолог лаборатории по разработке лекарств.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Дамир Салахетдинов
Монтаж Андрея Темнова
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