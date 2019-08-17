Мы все умрём. Инновации в разработке лекарств

Как инновации изменят рынок лекарств? Станет ли возможным вместо горсти пилюль принимать одну-единственную, которая будет содержать в себе все необходимые вещества? Но разработка "умных" лекарств очень дорогая – что, если они будут слишком дорогими, и большинство людей просто не сможет позволить себе поход в аптеку? И потом, когда "идеальное" лекарство выйдет на рынок, смогут ли преступники на его основе создать "идеальный" наркотик? На эти и другие вопросы отвечал Дамир Салахетдинов, ведущий химик-технолог лаборатории по разработке лекарств.