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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2019-11-30T11:00+0300
https://ria.ru/20191130/1561740911.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156177/50/1561775053_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_1092d6acc2fe34b113643df72b44b4d9.png
РИА Новости

Мы все умрём. Лечение рака с помощью редактирования генов

11:00 30.11.2019
1200
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Лечение рака с помощью редактирования генов
Вчера, 11:00
Вы готовы заплатить полмиллиона долларов, чтобы вылечиться от рака? Но с риском развития других заболеваний. Но навсегда. Но с вероятностью 80%.Метод лечения онкологических заболеваний с помощью генной терапии и CRISPR-технологий достаточно успешный – но при этом достаточно молодой, и теоретически многое может пойти не так.
Пожалуйста, пройдите опрос.
Гены каких клеток надо изменить, чтобы они успешно боролись со злокачественной опухолью? Где и какие ошибки могут случиться в этом процессе? Можно ли выработать иммунитет против рака и передать его по наследству? А какие ещё ранее неизлечимые болезни сегодня можно устранить с помощью генной инженерии? На эти и другие вопросы отвечает Илья Ясный, кандидат химических наук, руководитель экспертного отдела венчурного фонда Inbio Ventures.
Подкаст подготовлен при поддержке научно-популярного издания Биомолекула.
Мы уже говорили на похожие темы в предыдущих эпизодах – например, об инновациях в разработке лекарств или о генетическом редактировании эмбрионов человека.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Илья Ясный
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастракЗдоровьеРазвитие методик борьбы с раком
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