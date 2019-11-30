Мы все умрём. Лечение рака с помощью редактирования генов

Гены каких клеток надо изменить, чтобы они успешно боролись со злокачественной опухолью? Где и какие ошибки могут случиться в этом процессе? Можно ли выработать иммунитет против рака и передать его по наследству? А какие ещё ранее неизлечимые болезни сегодня можно устранить с помощью генной инженерии? На эти и другие вопросы отвечает Илья Ясный, кандидат химических наук, руководитель экспертного отдела венчурного фонда Inbio Ventures.