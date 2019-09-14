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РИА Новости
Мы все умрём. Но это не точно
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Мы все умрём. Генетические эксперименты над эмбрионами

11:00 14.09.2019
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Генетические эксперименты над эмбрионами
Вчера, 11:00
Россия может стать первой в мире страной, где официально родится генетически отредактированный ребёнок. Эксперимент легален и медицински несложен. Но в случае успеха откроется ящик Пандоры. Очень скоро могут пасть этические и научные барьеры, и, скорее всего, мир заполонят ГМО-люди: от идеальных сверхлюдей до мутантов из "Людей Х". Или что похуже…
Денис Ребриков, доктор биологических наук и завлаб редактирования генома научного центра им. Кулакова, нашёл глухонемую пару, согласную участвовать в эксперименте по излечению их будущего ребёнка от глухоты с помощью генной инженерии. Официально в России такие процедуры не запрещены, и Ребриков уже продумал весь процесс с научной и юридической точки зрения.
Однако если эксперимент увенчается успехом, то это может создать прецедент с непредсказуемыми последствиями. Сначала разные страны мира, скорее всего, дадут добро на внутриутробное лечение от тяжёлых наследственных заболеваний; затем позволят "чинить" несмертельные хронические заболевания вроде аллергии; потом могут разрешить редактирование и отбор эмбрионов по физическим характеристикам (сила, выносливость, гибкость); а там, вероятно, недалеко до создания детей с заранее заданными внешностью, интеллектом, полом…
Как будто мало экспериментов с человеческими эмбрионами: некоторые учёные заявляют об успешном создании химер – гибридных зародышей человека и животного. С какой целью ставятся такие опыты? Какова их конечная цель? Нас ждёт мир, населённый мутантами? Или фабрики по производству людей на заказ как в "Дивном новом мире"?
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Денис Ребриков
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