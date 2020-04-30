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2020-04-30T08:49
https://ria.ru/20200430/1570782259.html
СМИ: ведомства не дали приоритет трафику российских интернет-ресурсов
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РИА Новости

СМИ: ведомства не дали приоритет трафику российских интернет-ресурсов

08:49 30.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минкомсвязь и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не согласились с предложением приоритизировать трафик отечественных интернет-ресурсов в период самоизоляции россиян, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на письма ведомств.
В марте член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин направил письмо в Минкомсвязь и ФАС с предложением в условиях самоизоляции россиян на фоне коронавируса предоставлять приоритет трафику российских интернет-ресурсов, а также зарубежных, которые работают в соответствии с законами РФ. Он подчеркнул, что не имеет ничего против Facebook, Twitter или Telegram, но в случае серьезной перегрузки каналов рунета эти ресурсы, возможно, в период карантина могут работать в России медленнее.
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"Приоритизация трафика отечественных интернет-ресурсов нарушит принципы сетевой нейтральности", - цитирует газета письмо Минкомсвязи в ответ на предложения депутата.
В ФАС также не видят необходимости приоритизировать трафик отдельных поставщиков контента и услуг, пишет издание со ссылкой на письмо главы службы Игоря Артемьева.
Как отмечает Артемьев, сетевой нейтралитет подразумевает, что провайдерам запрещено по своей инициативе блокировать сайты и дискриминировать любой интернет-трафик, а управление им допускается только в аварийных ситуациях и при перегрузках, для предотвращения кибератак или хищения персональных данных и по решению суда. В Минкомсвязи также подчеркивают, что отказ от этих принципов недопустим.
В Минкомсвязи изданию подтвердили факт отправки письма, в ФАС подтвердили эту позицию. В "ЭР-Телекоме", "МегаФоне" и МТС заверили, что придерживаются принципов сетевой нейтральности, выработанных совместно с ФАС. "Вымпелком" заявил, что разделяет позицию Минкомсвязи. В "Ростелекоме" отказались от комментариев.
Горелкин при этом настаивает, что от предложенной инициативы принцип сетевой нейтральности не пострадает. "Разумеется, я поддерживаю принцип сетевой нейтральности, и в штатной ситуации разработанный протокол работать не будет", - цитирует его слова издание.
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Антон ГорелкинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФОбщество
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