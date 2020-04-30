СМИ: ведомства не дали приоритет трафику российских интернет-ресурсов

Как отмечает Артемьев, сетевой нейтралитет подразумевает, что провайдерам запрещено по своей инициативе блокировать сайты и дискриминировать любой интернет-трафик, а управление им допускается только в аварийных ситуациях и при перегрузках, для предотвращения кибератак или хищения персональных данных и по решению суда. В Минкомсвязи также подчеркивают, что отказ от этих принципов недопустим.