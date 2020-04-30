Минкомсвязь назвала дату вывозных рейсов из Баку, Шанхая, Дели и Пхукета

"Вылет рейса № SVR9852 Баку — Красноярск запланирован на 2 мая 2020 года в 14:00 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Красноярском крае, Иркутской области, Свердловской области, Томской области, Омской области, Кемеровской области, Республике Алтай, Республике Хакасия", - сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Коронавирус: Рейсы в РФ", созданном для координации вывоза россиян на родину.