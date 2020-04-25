Аварии вертолетов Ми-26 в мире в 2006-2020 годах

2020
25 апреля. Утром в субботу в Тазовском районе ЯНАО жесткую посадку совершил вертолет Ми-26, на борту которого находились восемь человек. В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что, по предварительным данным, произошла вибрация правого двигателя, вертолет задел хвостом снег и завалился на правый борт. Количество пострадавших и характер травм уточняются, в больнице Нового Уренгоя готовы госпитализировать всех 8 человек.
2019
15 сентября вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. На борту воздушного судна находились шесть человек, никто не пострадал.
29 июля вертолет Ми-26 одного из федеральных ведомств РФ совершил экстренную посадку у поселка Жатай в 15 километрах от Якутска. Жесткая посадка произошла вскоре после взлета судна. Члены экипажа не пострадали.
2018
28 ноября примерно в 500 метрах от вертолетной площадки Пижма вблизи от поселка Харьягинский Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку грузовой вертолет Ми-26, эксплуатант — "Ютейр-Вертолетные услуги". На его борту находились шесть человек. В результате произошедшего командир воздушного судна погиб, остальные получили телесные повреждения.
2011
20 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе вертолет Ми-26 авиакомпании "Нефтеюганский объединенный авиаотряд", выполнявший полет из Нефтеюганска по нефтеналивным станциям региона, совершил жесткую посадку в 30 километрах от деревни Тайлаково Сургутского района. При заходе на посадку вблизи нефтеналивной станции на небольшой высоте Ми-26 перешел в неуправляемое вращение, столкнулся с землей, разрушился и загорелся. На его борту были семь человек и около 15 тонн солярки. В результате ЧП один человек погиб. Источник в правоохранительных органах региона сообщал о двух пострадавших в тяжелом состоянии.
2 ноября вертолет Ми-26, принадлежащий министерству обороны, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за проблем в гидросистеме. Вертолет совершал перелет Ростов-на-Дону – Моздок.
2010
2009
14 июля вертолет Ми-26 молдавской компании Pecotox Air, работавший в Афганистане, был сбит ракетой. Вертолет, пилотировавшийся молдавскими летчиками, использовался в рамках гуманитарной миссии под эгидой объединенных сил в Афганистане. На его борту находились шесть граждан Украины, все они погибли.
2007
24 декабря представитель Госкорпорации по организации воздушного движения России (ОрВД) сообщил, что вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку на аэродроме Кубинка. Позднее ВВС России опровергли эту информацию. Помощник главкома ВВС РФ полковник Александр Дробышевский сообщил, что вертолет Ми-26 выполнял плановый полет, во время которого сработала пожарная сигнализация. Командир корабля выключил левый двигатель и произвел штатную посадку на аэродроме в Кубинке.
4 сентября российский вертолет Ми-26, принимавший участие в тушении пожаров в Греции, совершил вынужденную посадку. Как сообщил представитель МЧС, при выполнении задач по тушению лесных пожаров в Греции у вертолета отказал один из двух двигателей. Никто из членов экипажа не пострадал. По данным греческого государственного телевидения NET, пилоты заметили неисправность в двигателе вертолета в ходе забора воды.
2006
2 декабря вертолет Ми-26 тверской авиакомпании "Вертикаль-Т" с российским экипажем на борту потерпел катастрофу недалеко от Кандагара (Афганистан). Вертолет с восемью россиянами - членами экипажа на борту перевозил груз для голландского воинского контингента, дислоцированного в провинции Гильменд, по маршруту Кандагар – Таринкот. После продолжавшейся четыре дня в сложных погодных условиях поисковой операции были обнаружены сгоревшие остатки вертолета, врезавшегося в гору на высоте 2500 метров. Все члены экипажа погибли.