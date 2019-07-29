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РИА Новости

В Якутии вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку, сообщил источник

Вчера, 13:49
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет Ми-26
Вертолет Ми-26
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ми-26. Архивное фото
ЯКУТИЯ, 29 июл – РИА Новости. Вертолет Ми-26 одного из федеральных ведомств РФ совершил экстренную посадку у поселка Жатай в 15 километрах от Якутска, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
В понедельник в экстренные службы Якутии поступила информация о том, что вертолет Ми-26 экстренно сел вскоре после взлета из международного аэропорта "Якутск".
"Такого воздушного судна у якутских авиакомпаний нет. Жесткая посадка произошла вскоре после взлета на правом берегу реки Лена, примерно напротив поселка Жатай. Борт завалился на бок. Все члены экипажа живы", - рассказал источник.
По его словам, вертолет принадлежит одному из федеральных ведомств.
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Ми-26ЯкутияПроисшествия
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