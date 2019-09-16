В Ханты-Мансийске вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-26 в воскресенье совершил аварийную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, сообщается в понедельник в сводке учреждения "Центроспас-Югория".

"15 сентября спасатели выезжали в аэропорт города Ханты-Мансийск по сообщению об аварийной посадке вертолета Ми-26. Прибыв к месту вызова, спасатели поступили в распоряжение руководителя тушения пожара. Проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось", - говорится в сообщении.