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РИА Новости

В Ханты-Мансийске вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку

09:41 16.09.2019 (обновлено: 09:42 16.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет Ми-26
Вертолет Ми-26
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ми-26. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-26 в воскресенье совершил аварийную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, сообщается в понедельник в сводке учреждения "Центроспас-Югория".
"15 сентября спасатели выезжали в аэропорт города Ханты-Мансийск по сообщению об аварийной посадке вертолета Ми-26. Прибыв к месту вызова, спасатели поступили в распоряжение руководителя тушения пожара. Проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось", - говорится в сообщении.
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По информации источника РИА Новости в местных экстренных службах, на борту воздушного судна находились шесть человек, никто не пострадал.
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Ми-26Ханты-МансийскПроисшествия
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