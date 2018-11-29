Двух пострадавших в крушении Ми-26 в НАО готовят к отправке в Архангельск

МУРМАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Врачи окружной больницы НАО после консультации с коллегами из областной больницы Архангельска приняли решение об отправке двух пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ненецком автономном округе в больницу Архангельска, сообщили журналистам в пресс-службе администрации округа.

По предварительным данным, в среду в 15.46 примерно в 500 метрах от вертолетной площадки Пижма вблизи от поселка Харьягинский Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку грузовой вертолет Ми-26, эксплуатант — "Ютейр-Вертолетные услуги", на борту которого находилось шесть человек. В результате произошедшего командир воздушного судна погиб, остальные получили телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил руководитель департамента здравоохранения, труда и соцзащиты НАО Сергей Свиридов, пострадавшим оказана помощь в полном объеме. У двоих пациентов состояние здоровья расценивается как тяжелое, у троих — средней степени тяжести.

"Проведены консультации с заведующим отделением санитарной авиации Архангельска. После консультации со специалистами областной клинической больницы принято решение об эвакуации двух пострадавших в Архангельск, санрейс запланирован на 16.00", — сообщили в администрации.

Медики добавили, что четверо пострадавших в результате жесткой посадки вертолета госпитализированы в хирургическое отделение больницы. Один пациент находится в отделении реанимации. Все пострадавшие — члены экипажа вертолета, принадлежащего компании "Ютейр".

Руководитель Архангельского следственного отдела на транспорте сообщил, что в четверг прибудет в Нарьян-Мар, после чего планируется вылет в район авиапроисшествия "для проведения неотложных следственных действий". Расследованием случившегося также займутся представители Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации.

В ГУМЧС России по НАО рассказали, что место падения вертолета огорожено и находится под охраной.