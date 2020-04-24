Священный месяц Рамадан в исламском мире

Мусульмане у мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном в день праздника Ураза-байрам

Рамадан (турецк. Рамазан) – девятый месяц мусульманского лунного календаря, являющийся одним из самых почитаемых у мусульман и требующий строгого соблюдения поста.

Мусульмане веруют, что первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в расположенной в окрестностях Мекки пещере Хира.

Рамадан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.

В одних мусульманских странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, а в других – непосредственным наблюдением за Луной или свидетельствами авторитетных мусульманских богословов. Ислам допускает обе возможности , в связи с чем дата начала религиозного праздника в разных странах может отличаться.

По данным астрономических вычислений, в 2020 году Рамадан наступит 23 апреля с заходом солнца и продлится по 23 мая.

Первый день мусульманского поста в месяц Рамадан придется на 24 апреля.

Пост (араб. саум, перс. руза, тюркск. ураза) в лунном месяце Рамадан является одним из пяти cтолпов ислама – столь важным, что мусульмане верят: за тех, кто не успел восполнить до своей кончины пропущенные дни поста, должны компенсировать их потомки. Он предписан, чтобы укрепить мусульман в самодисциплине и точном исполнении наказов Аллаха.

В этот период в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям; дневное время должно быть посвящено работе, молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам, благотворительности.

Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз (таравих), обычно вскоре после вечерней, пятой молитвы (салят аль-иша).

Принимать пищу и пить разрешается лишь после захода солнца и до его восхода . От поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях и т.д., однако невыполненный пост должен быть возмещен в другое время.

По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благодеяние.

Особенно важной в месяц Рамадан считается ночь 27 числа Рамадана (в 2020 году с 19 на 20 мая) – "Лейлат аль-кадр" ("ночь могущества" или "ночь предопределения"), когда Аллах решает судьбы людей

Последние десять дней Рамадана являются самыми священными , поэтому мусульмане проявляют еще большее усердие в актах поклонения. В эти дни многие мужчины совершают итикаф (духовное уединение), проводя это время в мечети.

Завершение месяца Рамадан и поста ознаменовывается одним из двух главных мусульманских праздников – Ид аль-Фитр (в переводе с арабского – праздник разговения; по-тюркски – Ураза байрам), начинающегося с заходом солнца в последний день Рамадана и продолжающегося с 1 по 3 число следующего месяца шавваль (в 2020 году 24-26 мая ).

Начинается он с чтения молитвы-намаза под руководством имама. После завершения молитвы имам просит Аллаха принять пост, простить грехи и дать благоденствие. Далее приступают к праздничной трапезе и раздаче милостыни бедным, а также посещают могилы предков.

Во время Рамадана в мусульманских странах заметно снижается деловая активность, уменьшается рабочий день, усиливаются религиозные настроения; повседневная жизнь смещается на вечернее и ночное время суток.

В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 во многих странах мира запрещено проводить массовые мероприятия, ограничения касаются и посещения мечетей.

Главные святыни ислама в Мекке и Медине – Заповедная мечеть и мечеть Пророка – останутся закрытыми во время месяца мусульманского поста Рамадана.

Совет Муфтиев России обратился к мусульманам страны накануне священного месяца Рамадан. Духовные лидеры призывают верующих в условиях самоизоляции молиться дома.