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Священный месяц Рамадан в исламском мире
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РИА Новости

Священный месяц Рамадан в исламском мире

00:54 24.04.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкМусульмане у мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном в день праздника Ураза-байрам
Мусульмане у мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном в день праздника Ураза-байрам
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамадан (турецк. Рамазан) – девятый месяц мусульманского лунного календаря, являющийся одним из самых почитаемых у мусульман и требующий строгого соблюдения поста.
Мусульмане веруют, что первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в расположенной в окрестностях Мекки пещере Хира.
Рамадан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.
В одних мусульманских странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, а в других – непосредственным наблюдением за Луной или свидетельствами авторитетных мусульманских богословов. Ислам допускает обе возможности, в связи с чем дата начала религиозного праздника в разных странах может отличаться.
По данным астрономических вычислений, в 2020 году Рамадан наступит 23 апреля с заходом солнца и продлится по 23 мая.
Первый день мусульманского поста в месяц Рамадан придется на 24 апреля.
Пост (араб. саум, перс. руза, тюркск. ураза) в лунном месяце Рамадан является одним из пяти cтолпов ислама – столь важным, что мусульмане верят: за тех, кто не успел восполнить до своей кончины пропущенные дни поста, должны компенсировать их потомки. Он предписан, чтобы укрепить мусульман в самодисциплине и точном исполнении наказов Аллаха.
В этот период в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям; дневное время должно быть посвящено работе, молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам, благотворительности.
Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз (таравих), обычно вскоре после вечерней, пятой молитвы (салят аль-иша).
Принимать пищу и пить разрешается лишь после захода солнца и до его восхода. От поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях и т.д., однако невыполненный пост должен быть возмещен в другое время.
Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню).
По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благодеяние.
Особенно важной в месяц Рамадан считается ночь 27 числа Рамадана (в 2020 году с 19 на 20 мая) – "Лейлат аль-кадр" ("ночь могущества" или "ночь предопределения"), когда Аллах решает судьбы людей.
Последние десять дней Рамадана являются самыми священными, поэтому мусульмане проявляют еще большее усердие в актах поклонения. В эти дни многие мужчины совершают итикаф (духовное уединение), проводя это время в мечети.
Завершение месяца Рамадан и поста ознаменовывается одним из двух главных мусульманских праздников – Ид аль-Фитр (в переводе с арабского – праздник разговения; по-тюркски – Ураза байрам), начинающегося с заходом солнца в последний день Рамадана и продолжающегося с 1 по 3 число следующего месяца шавваль (в 2020 году 24-26 мая).
Начинается он с чтения молитвы-намаза под руководством имама. После завершения молитвы имам просит Аллаха принять пост, простить грехи и дать благоденствие. Далее приступают к праздничной трапезе и раздаче милостыни бедным, а также посещают могилы предков.
Во время Рамадана в мусульманских странах заметно снижается деловая активность, уменьшается рабочий день, усиливаются религиозные настроения; повседневная жизнь смещается на вечернее и ночное время суток.
В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 во многих странах мира запрещено проводить массовые мероприятия, ограничения касаются и посещения мечетей.
Главные святыни ислама в Мекке и Медине – Заповедная мечеть и мечеть Пророка – останутся закрытыми во время месяца мусульманского поста Рамадана.
Совет Муфтиев России обратился к мусульманам страны накануне священного месяца Рамадан. Духовные лидеры призывают верующих в условиях самоизоляции молиться дома.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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МединаМеккаСправки
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