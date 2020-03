Биография Билла Гейтса

Гейтс является автором двух бестселлеров. Опубликованная в 1995 году The Road Ahead ("Дорога вперед") семь недель занимала первое место в списке бестселлеров газеты The New York Times . В 1999 году Гейтс напечатал Business the Speed of Thought ("Бизнес со скоростью мысли"), книга была переведена на 25 языков, и посвящена новым способам использования компьютерных технологий для решения проблем в бизнесе. Доходы от продажи обеих книг были направлены некоммерческим организациям, занимающимся поддержкой развития технологии и образования.