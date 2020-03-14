Биография Билла Гейтса

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Уильям (Билл) Гейтс (William (Bill) Gates) родился 28 октября 1955 года в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Его отец, Уильям Генри Гейтс II (William H. Gates II) был адвокатом, мать - Мэри Максвелл Гейтс (Mary Maxwell Gates) - школьной учительницей, членом правления Университета штата Вашингтон и председателем благотворительной организации United Way International.

Среднее образование получил в привилегированной частной школе Seattle's Lakeside School.

Интерес к компьютерному программированию Гейтс начал проявлять в 13-летнем возрасте. В 1970 году вместе со своим школьным другом Полом Алленом он написал свою первую программу для регулирования уличного движения и организовал компанию по ее распространению, которая называлась Traf-O-Data. На этом проекте Гейтс и Аллен заработали 20 тысяч долларов. На волне успеха друзья загорелись желанием открыть собственную компанию, однако родители Гейтса выступили против этой идеи, надеясь, что их сын закончит колледж и станет юристом.

В 1973 году Билл Гейтс поступил в Гарвардский университет, собираясь стать адвокатом или профессором математики. В университете он познакомился со Стивом Балмером, который в будущем стал генеральным директором Microsoft. Однако учеба не увлекла Гейтса, он часто пропускал занятия и занимался программированием. Гейтс продолжал общаться с Полом Алленом, который поступил в Вашингтонский университет, но уже через два года бросил учебу и переехал в Бостон (штат Массачусетс), где начал работать в корпорации Honeywell. Летом 1974 года Гейтс присоединился к своему другу.

В 1975 году, прочитав в журнале Popular Electronics статью о созданном компанией MITS компьютере Altair 8800, Билл Гейтс и Пол Аллен предложили MITS написать для компьютера программное обеспечение на языке Basic. Результат работы молодых программистов устроил заказчиков, Пол Аллен был зачислен в штат, а Билл Гейтс, взяв академический отпуск в Гарварде, активно занялся написанием программ и организацией собственной компании Micro-Soft. Именно под таким названием компания, позднее ставшая Microsoft, была зарегистрирована в 1976 году.

В феврале 1976 года Гейтс ввел в практику продажу лицензий на свои программные средства непосредственно производителям компьютеров, что позволяло им "встраивать" в компьютеры эти программы – операционные системы и языки программирования. Это новшество в области маркетинга резко увеличило доходы фирмы. И хотя компания MITS вскоре прекратила свое существование , Microsoft смогла привлечь новых заказчиков – достаточно прочно вставшие на ноги Apple и Commodore, а также компанию Tandy, выпускавшую популярные компьютеры Radio shack.

В 1979 году Гейтс был отчислен из Гарварда. А уже в 1980 году Microsoft получила предложение от IBM создать операционную систему для первого в мире персонального компьютера. Для этих нужд Гейтс приобрел право эксклюзивного лицензирования, а затем и владения операционной системой 86-DOS, созданной Seattle Computer Products (SCP), адаптировал ее для нужд IBM и выгодно продал ее IBM под названием PC-DOS. О выпуске IBM PC и MS-DOS было широко объявлено в августе 1981 года. Соглашением с IBM предусматривались выплаты за каждый экземпляр программных продуктов фирмы Microsoft, что обеспечивало немалые дивиденды благодаря успеху, выпавшему на долю IBM PC в 1980-х годах. Успех обоих продуктов привел в дальнейшем к тому, что архитектура Intel, компьютеры IBM и программы Microsoft фактически стали отраслевыми стандартами.

После реструктуризации Microsoft в 1981 году Билл Гейтс занял посты президента и председателя совета директоров компании. В ноябре 1985 года появилась первая версия Microsoft Windows. Изначальным кодовым названием системы было Interface Manager, но в результате был выбран вариант Windows, так как он лучше всего описывал "окна" вычислений на экране, которые стали основным элементом нового продукта.

В 1986 году акции Microsoft начали торговаться на бирже. Стоимость акций молниеносно росла, и уже через несколько месяцев в возрасте 31 года Билл Гейтс впервые стал миллиардером. В 1988 году компания Microsoft стала разработчиком компьютерного программного обеспечения с самым большим объемом продаж в мире.

В 1993 году общий объем продаж Windows в месяц превысил один миллион копий. К 1995 году, когда фирма выпустила новую операционную систему Windows 95 , дополненную программными средствами доступа в Интернет - Internet Explorer, примерно в 85% ПК по всему миру использовалось программное обеспечение Microsoft.

Как глава фирмы Microsoft и держатель основного пакета ее акций Гейтс стал к 1998 году самым богатым человеком в мире. В конце 1999 года Гейтс объявил о своем решении уйти с поста главы компании и заняться программированием. Несмотря на это, он продолжал отвечать за производственную стратегию Microsoft , пока в 2006 году не сложил с себя обязанности по развитию бизнеса, заявив, что хочет посвятить свое время благотворительности.

С июня 2008 года Билл Гейтс был председателем совета директоров компании без исполнительских полномочий, однако 4 февраля 2014 года он покинул этот пост, оставаясь членом совета директоров.

14 марта 2020 года стало известно, что Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft. Он продолжит работу в компании в качестве советника генерального директора по технологиям.

Билл Гейтс является одним из крупнейших благотворителей в мире.

В 1994 году он создал Фонд Уильяма Х. Гейтса (William H. Gates Foundation), который занимался вопросами здравоохранения.

В 2000 году Билл Гейтс и его супруга Мелинда Френч Гейтс (Melinda French Gates) создали Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation) для поддержки инициатив в области здравоохранения и преодоления голода в бедных странах.

В 2016 году Гейтс вместе с командой инвесторов создал инвестиционный фонд Breakthrough Energy в размере 1 миллиарда долларов.

В 2017 году Гейтс инвестировал 50 миллионов долларов в фонд Dementia Discovery Fund, ориентированное на исследования болезни Альцгеймера.

В 2018 году он заявил об инвестициях до 30 миллионов долларов в течение трех лет в фонд изучения болезни Альцгеймера Diagnostics Accelerator.

В феврале 2020 года фонд Билла Гейтса и его супруги Мелинды заявил о выделении 100 миллионов долларов на борьбу с распространением коронавируса 2019-nCoV. Билл Гейтс неоднократно признавался богатейшим человеком в мире.

В 2017 году он был признан журналом Forbes самым богатым человеком в мире четвертый год подряд и 18 раз за последние 23 года.

В 2018 и 2019 годах Билл Гейтс занимал вторую строчку в рейтинге Forbes

В ноябре 2019 года Билл Гейтс возглавил список миллиардеров Bloomberg

В январе 2020 года Билл Гейтс занял третью строчку рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes, его состояние оценили тогда в 110,4 миллиарда долларов.

Билл Гейтс многие годы делает инвестиции с помощью своей инвестиционной компании Cascade Investment. Почти 50% средств, которыми управляет Cascade Investment , вложены в холдинговую компанию Уоррена Баффета Berkshire Hathaway. В пятерку крупнейших инвестиций Гейтса входят также акции Coca-Cola, McDonald's, Caterpillar (производитель техники для строительной и добывающей индустрии) и Canadian National Railway Company (железнодорожная компания).

Гейтс является автором двух бестселлеров. Опубликованная в 1995 году The Road Ahead ("Дорога вперед") семь недель занимала первое место в списке бестселлеров газеты The New York Times . В 1999 году Гейтс напечатал Business the Speed of Thought ("Бизнес со скоростью мысли"), книга была переведена на 25 языков, и посвящена новым способам использования компьютерных технологий для решения проблем в бизнесе. Доходы от продажи обеих книг были направлены некоммерческим организациям, занимающимся поддержкой развития технологии и образования.

Билл Гейтс является обладателем звания рыцаря Британской империи (2005). Является вместе с супругой обладателем титула "Человек года" от журнала Time (2005), за рекордные благотворительные пожертвования в адрес пострадавших от цунами в Юго-Восточной Азии и урагана "Катрина".

В 2007 году администрация Гарвардского университета, признавая заслуги Билла Гейтса, вручила своему бывшему студенту диплом.

В 2016 году Билл Гейтс и его супруга получили Медаль Свободы от президента США Барака Обамы.

В 2019 году вышел документальный фильм Netflix ("В голове Билла. Разбираем Билла Гейтса" (Inside Bill's Brain. Decoding Bill Gates).

Билл Гейтс женат на Мелинде Френч Гейтс (Melinda French Gates), у них трое детей: Дженнифер Кэтрин (Jennifer Katharine), Рори Джон (Rory John) и Фиби Адель (Phoebe Adele).