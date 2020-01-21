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Безос вернул лидерство в списке богатейших людей мира
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РИА Новости

Безос вернул лидерство в списке богатейших людей мира

23:57 21.01.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава Amazon Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes.
Бизнесмен с показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно, чье состояние теперь оценивается в 112,9 миллиарда долларов.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
25 октября 2019, 09:56
Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов
Третью строчку рейтинга занимает основатель Microsoft Билл Гейтс, в совокупности он имеет 110,4 миллиарда долларов.
Несколько дней назад Арно сместил Безоса с лидерской позиции в списке Forbes. В издании успех предпринимателя объяснили подорожанием акций принадлежащей ему компании на 0,7 процента, что принесло ему 1,9 миллиарда долларов.
Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи Безос
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Богатейший человек мира Джефф Безос разводится с женой
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Джефф БезосБернар АрноБилл ГейтсСШАВ мире
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