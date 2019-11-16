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РИА Новости

Bloomberg: Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

09:19 16.11.2019 (обновлено: 10:22 16.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Билл Гейтс
Билл Гейтс
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс обошел главу Amazon Джеффа Безоса и снова возглавил список миллиардеров Bloomberg.
По данным агентства, занять первую строчку Гейтсу помог контракт Microsoft c Пентагоном на десять миллиардов долларов, предполагающий создание "облачной" инфраструктуры для хранения данных военного ведомства.
Подорожание акций Microsoft увеличило состояние Гейтса до 110 миллиардов долларов.
Отмечается, что ранее главным претендентом на заключение контракта была корпорация Amazon Джеффа Безоса, который опустился на второе место с состоянием в 109 миллиардов.
В тройку лидеров рейтинга также вошел президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бенуа Арно, чьи активы оцениваются в 103 миллиарда долларов.
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Джефф БезосMicrosoft CorporationМинистерство обороны СШАAmazon.com, Inc.Билл ГейтсВ мире
Популярные комментарии
Он вроде не наворовал их.
16 ноября, 10:39
Сергей Карабанов
811003
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