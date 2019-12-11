Обладатели титула "Человек года" по версии Time в 2000-2019 годах

В шорт-лист рейтинга 2016 года вошли 11 номинантов, среди которых президент России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, основатель британской Партии независимости (UKIP) Найджел Фарадж, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг.

В 2015 году победителем в традиционной номинации "Человек года" американского журнала Time объявлена канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она в течение года всегда была в центре ключевых политических и экономических событий в мире, но при этом подверглась сильной критике из-за кризиса с мигрантами.