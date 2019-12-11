Обладатели титула "Человек года" по версии Time в 2000-2019 годах

Один из самых популярных американских еженедельных журналов Time с 1927 года ежегодно присуждает почетное звание "Человек года" (Person of the Year). Традиционно журнал называет имя этого человека в последнем декабрьском номере года. "Человека года" выбирает главный редактор журнала Time, однако в последние годы параллельно проходит опрос читателей издания.
Критерий выбора "Человека года" определил первый издатель Time Генри Люс: лицо, в наибольшей степени повлиявшее на события уходящего года.
Официальная формулировка номинации – выбор "человека или людей, которые больше других воздействовали на новости и на наши жизни – в хорошем смысле или плохом".
Первым этого звания удостоился американский летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший Атлантику. В разные периоды существования номинации "Человек года" этот титул присуждался Франклину Рузвельту (1932, 1934, 1941), Адольфу Гитлеру (1938), Иосифу Сталину (1939, 1942), королеве Великобритании Елизавете II (1952), Никите Хрущеву (1957), Мартину Лютеру Кингу (1963), Юрию Андропову и Рональду Рейгану (1983), Михаилу Горбачеву (1987, 1989), Джорджу Бушу-старшему (1990), Иоанну Павлу II (1994) и др.
В 2019 году "Человеком года" журнал Time назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг.
Тунберг получила всемирную известность после того, как вместо учебы в школе приходила к шведскому парламенту с требованиями усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture. В сентябре девушка выступила в ООН, где обвинила мировых лидеров во лжи и "краже детства". В детстве у Греты Тунберг диагностировали синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.
В 2018 году "Человеком года" по версии журнала Time стала группа журналистов, пострадавших за правду, в том числе убитый саудовский журналист Джамаль Хашукджи. Помимо Хашукджи звания удостоились еще три журналиста и американская газета Capital Gazette.
В 2017 году американский журнал Time назвал "человеком года" женщин Silence Breakers ("Нарушившие тишину"), которые стали первыми, кто рассказал о сексуальных домогательствах.
Среди них актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт, экс-инженер компании Uber Сьюзан Фаулер.
В 2016 году обладателем титула "Человек года" по версии американского журнала Time стал избранный президент США Дональд Трамп.
В шорт-лист рейтинга 2016 года вошли 11 номинантов, среди которых президент России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, основатель британской Партии независимости (UKIP) Найджел Фарадж, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг.
В 2015 году победителем в традиционной номинации "Человек года" американского журнала Time объявлена канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она в течение года всегда была в центре ключевых политических и экономических событий в мире, но при этом подверглась сильной критике из-за кризиса с мигрантами.
Помимо Меркель за звание человека года боролись президент России Владимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани, лидер запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* (в арабском варианте — ДАИШ) Абу Бакр аль-Багдади, кандидат в президенты США Дональд Трамп, а также активисты организации "Black Lives Matter", которые борются за права афроамериканцев.
В 2014 году по версии американского журнала Time, титула "Человек года" удостоились люди, ухаживающие за больными смертельно опасным вирусом Эбола (The Ebola Fighters).
На звание "Человека года" также претендовал президент России Владимир Путин, который в 2007 году уже получал это звание. Наряду с российским лидером в список финалистов вошли лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани, основатель компании Alibaba Group Джек Ма, глава компании Apple Тим Кук, комиссар Национальной футбольной лиги США Роджер Гудилл и американская актриса и певица Тейлор Свифт.
В 2013 году "Человеком года" стал глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск. Кроме понтифика на звание "Человека года" среди прочих претендовали президент США Барак Обама, президент Сирии Башар Асад, а также разоблачитель спецслужб Эдвард Сноуден.
В 2012 году человеком года по версии журнала Time стал президент США Барак Обама. Обама уже во второй раз появился на обложке последнего декабрьского номера Time (в первый раз - в 2008 году). В письме редактора Time говорилось, что Обама является символом исторических, культурных и демографических перемен и, "в определенном смысле, архитектором новой Америки".
В 2011 году победителем в почетной номинации "Человек года" журнала Time стала обобщенная фигура "Участника протестов" (The Protester), действия которого по всему миру, по мнению издания, привели к "переосмыслению понятия народной власти". В арабском мире одной из основных причин волнений стал произвол властей и репрессии против оппозиции, в США и других странах западной демократии протестующие выступали против безответственности крупнейших корпораций и финансовых институтов, действия которых привели к мировому экономическому кризису. В России многочисленные выступления оппозиции были связаны с результатами думских выборов 4 декабря 2011 года, победу на которых одержала партия "Единая Россия".
В 2010 году Time признал "Человеком года" основателя социальной сети Facebook миллиардера Марка Цукерберга. Редакция журнала отметила стремление молодого предпринимателя к открытости и прозрачности в области информации. По мнению журнала, детище Цукерберга "помогает конкретным людям добровольно делиться информацией, наделяя их, таким образом, влиянием". Time присудил титул "человека года" не столько конкретной персоне, сколько феномену информационного интернет-пространства.
В 2009 году журнал Time назвал человеком года главу Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. Журналисты отметили, что после того, как в конце 2008 года разразился мировой финансовый кризис, Бернанке сумел существенно увеличить влияние возглавляемого им ведомства и перестроить его работу. Он помог осуществить анализ финансовых потрясений, который, в конечном счете, успокоил рынки, а также начал проводить принципиально новую политику по освещению деятельности ФРС. При этом Time отметил, что экономист не является блестящим оратором или публичной фигурой, обладающей притягательной харизмой.
В 2008 году "Человеком года" был признан президент США Барак Обама. По мнению журналистов Time, Обама стал обладателем титула как политик, сумевший добиться высочайшего уровня общественной популярности в кратчайшие сроки. Издание отмечало, что Обама стал первым президентом США со времен Франклина Рузвельта, которому пришлось столкнуться сразу с рядом серьезнейших проблем, среди которых мировой экономический кризис, войны в Ираке и Афганистане и возможность глобальной экологической катастрофы.
В 2007 году журнал Time назвал "Человеком года" президента России Владимира Путина за укрепление стабильности и повышение роли России в мире. "Во внутренней политике он обеспечил свое политическое будущее, а во внешней политике - расширил влияние России на положение дел на международной арене, пусть и не всегда благотворное", - отметил журнал в 2007 году.
В 2006 году журнал Time назвал "Человеком года" миллионы людей, которые пользуются или работают в Интернете. На обложке журнала была изображена белая компьютерная клавиатура и зеркало в виде монитора, в котором покупатель получал возможность увидеть свое изображение под заголовком "Человек года". Таким образом, издание попыталось подчеркнуть значимость простых людей для развития современного мира.
В 2005 году Time присвоил титул "Человек года" основателю компании "Майкрософт" Биллу Гейтсу, его супруге Мелинде и лидеру группы U2 Боно. Еженедельник отметил их усилия по сокращению масштабов бедности и борьбе с инфекционными заболеваниями в мире. 2005 год был отмечен рекордными благотворительными пожертвованиями, прежде всего в адрес пострадавших от таких природных катаклизмов, как цунами в Юго-Восточной Азии и ураган "Катрина". Боно же был удостоен титула "Человек года" за то, что убедил лидеров "большой восьмерки" пойти летом 2005 года на прощение долгов беднейших стран мира общим объемом 40 миллиардов долларов.
В 2004 году "Человеком года" был назван президент США Джордж Буш-младший. Он уже был удостоен этого звания " в 2000 году, после того как победил на самых спорных в истории США выборах.
В 2003 году редакция журнала Time выбрала "Человеком года" американского солдата. На титул человека года также претендовали президент США Джордж Буш-младший и министр обороны страны Дональд Рамсфелд. Однако читатели и редакция Time сочли, что этого звания более достойны не политики, а те, кто выполняет их приказы, зачастую жертвуя своей жизнью. Американские солдаты удостоились этого звания уже второй раз. Впервые оно было им присвоено в 1950 году, когда США воевали с Кореей.
В 2002 году Time, выбирая "Человека года", решил удостоить этого звания сразу трех женщин, причастных к волне "корпоративных скандалов" в США: Колин Роули, агент ФБР, Шеррон Уоткинс, ответственная сотрудница компании Enron, и Синтия Купер из фирмы WorldCom. Именно Уоткинс и Купер обнаружили огромное количество материалов, свидетельствующих о массовых махинациях с бухгалтерской отчетностью в своих компаниях.
В 2001 году "Человеком года" стал мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, проявивший не только административные и управленческие способности, но и глубокие человеческие качества в страшной трагедии, произошедшей 11 сентября 2001 года в США. При этом за титул "Человека года" с Джулиани боролся международный террорист Усама бен Ладен, лидер "Аль-Каиды"*, ответственной за террористические акты 11 сентября в Нью-Йорке.
В 2000 году журнал Time выбрал "Человеком года" новоизбранного президента США Джорджа Буша-младшего. То, что выбор пал на Джорджа Буша, журнал объяснил следующим образом: "Человек, одержавший победу в этой гонке на выживание, станет не только следующим президентом, но символом исторического действа, о котором будут вспоминать и через сто лет".
*Террористические организации, запрещенные в России
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