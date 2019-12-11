Time назвал Грету Тунберг "Человеком года"

"Подросток-активистка, борющаяся с климатическими изменениями, Грета Тунберг названа "Человеком года — 2019" по версии Time, став, таким образом, самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю", — заявил главный редактор журнала, комментируя этот выбор.

Грета Тунберг получила всемирную известность после того, как в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture.

В сентябре девушка выступила в ООН, где обвинила мировых лидеров во лжи и "краже детства". Причем в Нью-Йорк она прибыла на яхте, так как не летает на самолетах, чтобы свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.

На обратном пути Тунберг снова пересекла Атлантику: на прошлой неделе частный катамаран доставил ее в Португалию, после чего она приняла участие в масштабной акции "Марш за климат" в Мадриде.