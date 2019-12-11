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Time назвал Грету Тунберг "Человеком года"
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РИА Новости

Time назвал Грету Тунберг "Человеком года"

15:54 11.12.2019 (обновлено: 17:12 11.12.2019)
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© TIMEОбложка журнала Time с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг
Обложка журнала Time с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг
© TIME
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Журнал Time назвал "Человеком года — 2019" шведскую экоактивистку Грету Тунберг.
"Подросток-активистка, борющаяся с климатическими изменениями, Грета Тунберг названа "Человеком года — 2019" по версии Time, став, таким образом, самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю", — заявил главный редактор журнала, комментируя этот выбор.
Солнечная электростанция
20 октября, 08:00
Мир Греты Тунберг: что будет, когда "зеленая энергия" победит
Грета Тунберг получила всемирную известность после того, как в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture.
В сентябре девушка выступила в ООН, где обвинила мировых лидеров во лжи и "краже детства". Причем в Нью-Йорк она прибыла на яхте, так как не летает на самолетах, чтобы свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
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Президент Бразилии назвал Грету Тунберг "соплячкой"
На обратном пути Тунберг снова пересекла Атлантику: на прошлой неделе частный катамаран доставил ее в Португалию, после чего она приняла участие в масштабной акции "Марш за климат" в Мадриде.
В детстве у Греты Тунберг диагностировали синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.
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Грета Тунберг объявила войну белым мужчинам
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Грета ТунбергВ мире
Популярные комментарии
Каков Журнал таков и "человек года"
11 декабря, 16:05
Natalia Schäfer
249361002
Молодец девчонка! То, о чем все сюсюкали да сопли жевали, она громко крикнула на весь мир! Планета катится к Апокалипсису, а все только и увлечены добыванием прибыли любой ценой! Например, почему до сих пор электромобили не стали массовыми в России? Только ли из-за холодных зим да отсутствия розеток? Нет, братцы и сестры, это нефтяные магнаты ставят палки в колеса, боясь потерять свои сверхприбыли, которыми они все равно не желают делиться с народом...((
11 декабря, 16:29
Aмон Ра
7318237128
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