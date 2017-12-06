Журнал Time назвал "человека года"

Обложка журнала Time с женщинами, ставшими первыми, кто рассказал о сексуальных домогательствах

Обложка журнала Time с женщинами, ставшими первыми, кто рассказал о сексуальных домогательствах

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Журнал Time назвал "человеком года" женщин Silence Breakers ("Нарушившие тишину"), ставшие первыми, кто рассказал о сексуальных домогательствах.

Среди них актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт, экс-инженер компании Uber Сьюзан Фаулер.

Публикация от TIME (@time) Дек 6 2017 в 4:35 PST

В этом году появилось движение Me Too, участники которого рассказывают о том, что подвергались сексуальным домогательствам. Оно зародилось после того, как СМИ опубликовали результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.

"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно с 1927 года. Вплоть до 1950-го лауреатами становились конкретные личности, однако позднее звание получали и абстрактные персонажи. Из граждан России и СССР "человеком года" становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.