Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Основатель Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.

Как следует из сообщения, Гейтс пошел на такой шаг, чтобы "уделять больше времени своим приоритетам в области благотворительности, включая глобальное здравоохранение, развитие, образование и для того, чтобы принимать активное участие в борьбе с изменением климата".

Основатель компании продолжит работу в качестве советника генерального директора по технологиям.

В 2014 году Билл Гейтс покинул пост главы совета директоров Microsoft, его преемником тогда стал независимый директор Джон Томпсон.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.