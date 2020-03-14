Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
Как следует из сообщения, Гейтс пошел на такой шаг, чтобы "уделять больше времени своим приоритетам в области благотворительности, включая глобальное здравоохранение, развитие, образование и для того, чтобы принимать активное участие в борьбе с изменением климата".
Основатель компании продолжит работу в качестве советника генерального директора по технологиям.
В 2014 году Билл Гейтс покинул пост главы совета директоров Microsoft, его преемником тогда стал независимый директор Джон Томпсон.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
В январе Гейтс занял третью строчку рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes, его состояние оценили тогда в 110,4 миллиарда долларов. После "черного понедельника" 10 марта из-за обвала фондовых рынков основатель Microsoft потерял, по оценке Forbes, 3,8 миллиарда долларов.