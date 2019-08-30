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РИА Новости
Культура

Опубликован первый трейлер документального фильма о Билле Гейтсе

12:47 30.08.2019
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© NetflixКадр из фильма "Внутри мозга Билла: Расшифровывая Билла Гейтса"
Кадр из фильма Внутри мозга Билла: Расшифровывая Билла Гейтса
© Netflix
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix выложил на YouTube трейлер документального фильма Inside Bill’s Brain. Decoding Bill Gates ("В голове Билла. Разбираем Билла Гейтса").
Фильм в трех частях рассказывает историю жизни бывшего исполнительного директора Microsoft, который сейчас занимается благотворительностью. Режиссер Дэвис Гуггенхайм использует в картине интервью, архивные съемки и свежие кадры.

"Чего вы боитесь больше всего на свете?" – спрашивает Гейтса режиссер в трейлере. – "Я не хочу, чтобы мой мозг прекратил работать", - отвечает тот.

Фильм можно будет увидеть на платформе Netflix 20 сентября.
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