Опубликован первый трейлер документального фильма о Билле Гейтсе

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix выложил на YouTube трейлер документального фильма Inside Bill’s Brain. Decoding Bill Gates ("В голове Билла. Разбираем Билла Гейтса").
Фильм в трех частях рассказывает историю жизни бывшего исполнительного директора Microsoft, который сейчас занимается благотворительностью. Режиссер Дэвис Гуггенхайм использует в картине интервью, архивные съемки и свежие кадры.
"Чего вы боитесь больше всего на свете?" – спрашивает Гейтса режиссер в трейлере. – "Я не хочу, чтобы мой мозг прекратил работать", - отвечает тот.
Фильм можно будет увидеть на платформе Netflix 20 сентября.