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Глобализация умирает не только в экономике, но и в головах людей
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РИА Новости

Глобализация умирает не только в экономике, но и в головах людей

08:00 13.03.2020 (обновлено: 09:20 13.03.2020)
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© REUTERS / Borut ZivulovicМедицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
© REUTERS / Borut Zivulovic
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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С сегодняшнего дня решением Дональда Трампа запрещен въезд в США лицам, посещавшим Шенгенскую зону в течение 14 дней до прибытия в Соединенные Штаты. Ограничение введено пока на 30 дней и связано, разумеется, с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса.
Для Европы шаг американского президента стал неприятным сюрпризом, поскольку со стороны Вашингтона "не было ни предупреждения, ни координации".
Однако такие действия — вполне в русле принимаемых многими странами мер.
В Израиле всех прибывающих из-за границы отправляют на двухнедельный домашний карантин. Останавливаться в гостиницах власти не разрешают. Со вчерашнего дня на два месяца авиакомпания "Победа" приостановила сюда все рейсы, отправят лишь несколько пустых самолетов за находящимися в стране россиянами.

Сегодня же вступило в силу решение об ограничении авиасообщения между Россией и четырьмя европейскими странами — Италией, ФРГ, Францией и Испанией. Сохранятся отдельные регулярные маршруты — в основном, в столицы. Кроме того, исключительно с целью эвакуации граждан России на родину будут летать чартеры. Москва ввела запрет на выдачу въездных виз гражданам Италии, кроме служебных и иных подобных целей.

Среди стран, ужесточивших визовый режим, — Индия, Таиланд и Шри-Ланка. Список, скорее всего, расширится.
В сложной ситуации Украина. Остановка значительной части европейской экономики, особенно в сфере туризма и торговли, привела к тому, что без работы остались тысячи украинских гастарбайтеров, которых немало в той же Италии. Многие возвращаются домой, создавая угрозу вспышки коронавируса в стране — учитывая состояние украинского здравоохранения и степень дееспособности государства в целом, это может обернуться тяжелыми последствиями.
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Последствия глобализации
7 декабря 2019, 12:00
Международные встречи и мероприятия, включая самые статусные, отменяются пачками. В этом ряду — министерская конференция ВТО, которая должна была пройти в Казахстане.
В Канаде отказались от проведения чемпионата мира по фигурному катанию, а в Соединенных Штатах — этапа Кубка мира по лыжным гонкам.
Не до конца ясна судьба летней Олимпиады в Токио. И МОК, и японские власти пока категорически настроены сохранить все планы и сроки, что понятно, поскольку перенос и тем более отмена Игр повлекут за собой колоссальные убытки.
Эксперты единодушны: текущие процессы наносят тяжелейший удар по национальным экономикам — и глобализованной мировой.
Однако дело не только в экономических проблемах. Не менее, а по-своему даже более важен человеческий аспект глобализации, который у нас на глазах переживает кардинальное преобразование — он умирает. А вернее сказать, его убивают.

Идея проницаемого мира, где любой может свободно выбирать место, где он хочет находиться (временно или постоянно), — фетиш современной цивилизации, одна из главных ее ценностей, довольно успешно воплощенных в жизнь.

Любые исключения из этого правила много десятилетий служили поводом для обличения "варварства и тирании" соответствующих государств. Но раньше позором клеймили СССР, жестко ограничивавший своих граждан в поездках за границу, а в последние годы Запад сам закрывается от целых стран, как, например, это сделали США по отношению к Сирии, Ирану, Ираку в 2017 году: недостойный режим — значит, и подданные не заслужили права пользоваться благами свободного мира.
Представление, что каждый имеет право жить, работать или отдыхать в любой точке планеты, где пожелает, охватило практически все человечество. В этом смысле нет принципиальной разницы между беженцами, которые в этот момент штурмуют границы Европейского союза, и завсегдатаями форума в Давосе или между представителем российского среднего класса, поехавшим в отпуск в Италию, и западенским "заробитчанином", обслуживающим его в римской гостинице.
Шведская активистка Грета Тунберг
31 октября 2019, 08:00
Грета Тунберг как угроза глобализации
Однако подобное мировоззрение — и привычки, сформировавшиеся на его основе — прекращают свое существование. Срываются рабочие, отпускные и жизненные планы, люди несут серьезные финансовые потери и попадают под санкционированные государством ограничения (от карантина до эвакуации). Причем происходит это в странах независимо от места, занимаемого ими в рейтингах демократии и свободы.
Более того, факт, что Соединенные Штаты возглавили мировое движение "сидите дома, потребляйте отечественное", убивает любые надежды, что происходящее носит кратковременный характер и по завершении пандемического форс-мажора все вернется на свои места.
Скорее, нынешние события больше похожи на предупреждение, что это только начало — дальше все будет еще серьезнее.
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Дональд ТрампВОЗФранцияИталияАвторыВ мире
Популярные комментарии
С данной статьей я бы не согласился, так как закрытие границ связанно прагматичным взглядом и опытом борьбы с пандемией. Автор пытается притянуть за уши глобализацию и пандемию, если бы не пандемия все было бы как и раньше, люди едут куда хотят и живут там где хотят и работают где и кем хотят.
13 марта, 09:20
TTTest Testov
24020027
Достаточно быть обычным работягой, который еще год назад согласовал на работе свой отпуск на эту дату и полгода назад купил путевку по сезонной скидке.
13 марта, 08:43
Илья А.
11030017
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