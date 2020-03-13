Глобализация умирает не только в экономике, но и в головах людей

С сегодняшнего дня решением Дональда Трампа запрещен въезд в США лицам, посещавшим Шенгенскую зону в течение 14 дней до прибытия в Соединенные Штаты. Ограничение введено пока на 30 дней и связано, разумеется, с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса.

Однако такие действия — вполне в русле принимаемых многими странами мер.

В Израиле всех прибывающих из-за границы отправляют на двухнедельный домашний карантин . Останавливаться в гостиницах власти не разрешают. Со вчерашнего дня на два месяца авиакомпания "Победа" приостановила сюда все рейсы, отправят лишь несколько пустых самолетов за находящимися в стране россиянами.

Сегодня же вступило в силу решение об ограничении авиасообщения между Россией и четырьмя европейскими странами — Италией, ФРГ, Францией и Испанией. Сохранятся отдельные регулярные маршруты — в основном, в столицы. Кроме того, исключительно с целью эвакуации граждан России на родину будут летать чартеры. Москва ввела запрет на выдачу въездных виз гражданам Италии, кроме служебных и иных подобных целей.

Среди стран, ужесточивших визовый режим, — Индия, Таиланд и Шри-Ланка. Список, скорее всего, расширится.

В сложной ситуации Украина. Остановка значительной части европейской экономики, особенно в сфере туризма и торговли, привела к тому, что без работы остались тысячи украинских гастарбайтеров, которых немало в той же Италии. Многие возвращаются домой, создавая угрозу вспышки коронавируса в стране — учитывая состояние украинского здравоохранения и степень дееспособности государства в целом, это может обернуться тяжелыми последствиями.

Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Последствия глобализации

Международные встречи и мероприятия, включая самые статусные, отменяются пачками. В этом ряду — министерская конференция ВТО , которая должна была пройти в Казахстане.

Не до конца ясна судьба летней Олимпиады в Токио. И МОК, и японские власти пока категорически настроены сохранить все планы и сроки , что понятно, поскольку перенос и тем более отмена Игр повлекут за собой колоссальные убытки.

Эксперты единодушны: текущие процессы наносят тяжелейший удар по национальным экономикам — и глобализованной мировой.

Однако дело не только в экономических проблемах. Не менее, а по-своему даже более важен человеческий аспект глобализации, который у нас на глазах переживает кардинальное преобразование — он умирает. А вернее сказать, его убивают.

Идея проницаемого мира, где любой может свободно выбирать место, где он хочет находиться (временно или постоянно), — фетиш современной цивилизации, одна из главных ее ценностей, довольно успешно воплощенных в жизнь.

Любые исключения из этого правила много десятилетий служили поводом для обличения "варварства и тирании" соответствующих государств. Но раньше позором клеймили СССР, жестко ограничивавший своих граждан в поездках за границу, а в последние годы Запад сам закрывается от целых стран, как, например, это сделали США по отношению к Сирии, Ирану, Ираку в 2017 году: недостойный режим — значит, и подданные не заслужили права пользоваться благами свободного мира.

Представление, что каждый имеет право жить, работать или отдыхать в любой точке планеты, где пожелает, охватило практически все человечество. В этом смысле нет принципиальной разницы между беженцами, которые в этот момент штурмуют границы Европейского союза, и завсегдатаями форума в Давосе или между представителем российского среднего класса, поехавшим в отпуск в Италию, и западенским "заробитчанином", обслуживающим его в римской гостинице.

Однако подобное мировоззрение — и привычки, сформировавшиеся на его основе — прекращают свое существование. Срываются рабочие, отпускные и жизненные планы, люди несут серьезные финансовые потери и попадают под санкционированные государством ограничения (от карантина до эвакуации). Причем происходит это в странах независимо от места, занимаемого ими в рейтингах демократии и свободы.

Более того, факт, что Соединенные Штаты возглавили мировое движение "сидите дома, потребляйте отечественное", убивает любые надежды, что происходящее носит кратковременный характер и по завершении пандемического форс-мажора все вернется на свои места.