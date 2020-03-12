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Казахстан отменил министерскую конференцию ВТО из-за коронавируса
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РИА Новости

Казахстан отменил министерскую конференцию ВТО из-за коронавируса

08:48 12.03.2020 (обновлено: 09:25 12.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовГород Нур-Султан
Город Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Город Нур-Султан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 12 мар - РИА Новости. Казахстан из-за коронавируса отменил министерскую конференцию Всемирной торговой организации (ВТО), которая планировалась на июнь в Нур-Султане, сообщил в четверг вице-премьер, министр финансов Алихан Смаилов.
"Уже отменили", - сказал Смаилов журналистам, отвечая на вопрос, будет ли отменена министерская конференция ВТО в столице Казахстана.
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По его словам, это сделано из-за ситуации с коронавирусом.
"Соответствующие письма в штаб-квартиру ВТО направлены, там с полным пониманием это наше решение было поддержано", - сказал Смаилов, добавив, что в первом полугодии никаких массовых мероприятий не планируется.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНур-СултанВсемирная торговая организация (ВТО)КазахстанВ мире
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