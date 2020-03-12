Казахстан отменил министерскую конференцию ВТО из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН, 12 мар - РИА Новости. Казахстан из-за коронавируса отменил министерскую конференцию Всемирной торговой организации (ВТО) , которая планировалась на июнь в Нур-Султане , сообщил в четверг вице-премьер, министр финансов Алихан Смаилов.

"Уже отменили", - сказал Смаилов журналистам, отвечая на вопрос, будет ли отменена министерская конференция ВТО в столице Казахстана.

По его словам, это сделано из-за ситуации с коронавирусом.

"Соответствующие письма в штаб-квартиру ВТО направлены, там с полным пониманием это наше решение было поддержано", - сказал Смаилов, добавив, что в первом полугодии никаких массовых мероприятий не планируется.