Казахстан отменил министерскую конференцию ВТО из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН, 12 мар - РИА Новости. Казахстан из-за коронавируса отменил министерскую конференцию Всемирной торговой организации (ВТО), которая планировалась на июнь в Нур-Султане, сообщил в четверг вице-премьер, министр финансов Алихан Смаилов.
"Уже отменили", - сказал Смаилов журналистам, отвечая на вопрос, будет ли отменена министерская конференция ВТО в столице Казахстана.
По его словам, это сделано из-за ситуации с коронавирусом.
"Соответствующие письма в штаб-квартиру ВТО направлены, там с полным пониманием это наше решение было поддержано", - сказал Смаилов, добавив, что в первом полугодии никаких массовых мероприятий не планируется.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса