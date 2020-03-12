США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону

В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В заявлении ведомства уточняется, что в число таких стран входят: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Это решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.