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США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
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РИА Новости

США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону

05:22 12.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкДевушки в масках на одной из улиц Милана
Девушки в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Девушки в масках на одной из улиц Милана
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа о запрете на въезд для лиц из европейских стран касается граждан, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в США, заявили в министерстве внутренней безопасности.
Ранее Трамп объявил, что запрет из-за пандемии коронавируса на въезд вступит в силу с пятницы и продлится 30 дней.
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В заявлении ведомства уточняется, что в число таких стран входят: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.
Это решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаШенгенская зонаЕвросоюзСШАВ мире
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