Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-10T14:53+0300
https://ria.ru/20200310/1568375365.html
Израиль меняет правила въезда из-за распространения коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/96036/85/960368516_0:104:1248:805_1036x0_80_0_0_eb96cb6ac515cd174f5c69b65b5b012c.jpg
РИА Новости

Израиль меняет правила въезда из-за распространения коронавируса

14:53 10.03.2020
8277
© Фото : Cccc3333Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве
Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве
© Фото : Cccc3333
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Израиль принимает беспрецедентные меры для обеспечения безопасности своих граждан и туристов в условиях широкого распространения коронавируса в мире, сообщает департамент министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.
Из-за широкого распространения коронавируса государство решило принять беспрецедентные меры, заявил директор департамента Владимир Шкляр. "Так, в стране отменены или перенесены на более поздний срок все крупные массовые мероприятия и собрания с участием более пяти тысяч человек", — уточнил он.
С 20 часов 12 марта 2020 года все въезжающие в страну должны подтвердить, что они могут пройти домашний карантин в течение 14 дней. Все виды гостиничного размещения не могут быть рассмотрены для этих целей. В настоящий момент распоряжение действует до 26 марта 2020 года.
До 20 часов 12 марта туристы могут прибывать в Израиль. Правда, въезд из ряда стран будет запрещен. Это, например, Китай, Южная Корея, Япония, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Таиланд, Макао, Иран, Ирак, Сирия, Ливан, Италия, Германия, Франция, Испания, Швейцария, Австрия, Египет, Андорра, Сан-Марино.
"Туристы, уже находящиеся в Израиле или прибывающие до 20 часов 12 марта 2020 года, могут продолжить свой маршрут путешествия, придерживаясь определенных правил", — уточняют в департаменте.
При появлении первых признаков респираторных заболеваний гость обязан позвонить по телефону скорой помощи 101. Кроме того, путешественникам необходимо соблюдать строгие правила гигиены, избегать мест массового скопления людей, включая общественный транспорт, а также — места отдыха и торговые центры, больницы и клиники. При этом, турагенты и гиды должны вести учет всех посещаемых отдыхающими мест.
"Въезд с территории Иордании закрыт. Туристы в Израиле, у которых есть рейсы из Иордании или наоборот, туристы в Иордании, которые вылетают из Израиля, должны отправиться на границу за шесть часов до полета с доказательством наличия авиабилетов. Пожалуйста, постарайтесь избегать пересечения границы во избежание возможных проблем с разрешением на въезд", — уточнили в департаменте.
Участница школы самбо Grande Rio выступает на самбодроме в рамках карнавала в Рио-де-Жанеро
1 февраля, 08:00Туризм
Город самбы, футбола и вечного лета. Секреты отдыха в Рио-де-Жанейро
11110030
ТуризмКоронавирус Covid-19ТуризмНовости - ТуризмИзраиль
Рекомендуем
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways
Прилетевших из Сеула в Ташкент пассажиров отправили на карантин
Мужчина в маске
Словения закрывает границу с Италией из-за коронавируса
Полиция Израиля возле посольства РФ в Тель-Авиве
Посольство в Израиле предостерегло россиян из-за коронавируса
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
В Израиле число заболевших коронавирусом достигло 50 человек
Коронавирус
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Девушка в медицинской маске на улице Милана
В посольстве России разъяснили новый декрет по карантину в Италии
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Самолет итальянской авиакомпании Alitalia
Alitalia сообщила об изменении рейсов в аэропортах Милана и Венеции
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
Италия закроет все горнолыжные курорты из-за коронавируса
Работник распыляет дезинфицирующее средство на трапе самолета Вьетнамских авиалинии для защиты от недавней вспышки коронавируса в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам
Прилетающих во Вьетнам туристов обяжут заполнить декларацию о здоровье
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
В Австрии запретили въезд прибывающим из Италии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В Израиле ввели обязательный карантин для всех иностранцев
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
03:00В России создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники
02:58Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в федеральный бюджет
02:52Мадуро заявил об отсутствии в Венесуэле случаев заражения COVID-19
Лента новостейМолния