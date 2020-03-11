"Победа" приостановит полеты в израильский Эйлат

"Лоукостер "Победа"... приостанавливает полеты из Москвы в Эйлат с 12 марта по 12 мая 2020 года в связи с решением правительства Израиля о запрете на въезд туристов в страну из-за ситуации с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

"Мы отменяем запланированные полеты в Израиль. Но мы знаем, что в Эйлате остались наши клиенты, поэтому 12 и 14 марта "Победа" полетит в Эйлат на пустых самолетах, чтобы выполнить обратные рейсы и вернуть наших клиентов домой", - привели в пресс-службе слова гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.