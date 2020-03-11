"Победа" приостановит полеты в израильский Эйлат

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в израильский Эйлат в связи с запретом на въезд туристов в страну из-за коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что в стране вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы на фоне распространения в мире коронавируса.
8 марта, 15:35"Победа" объявила об отмене рейсов в Италию
Ранее компания летала в Эйлат три раза в неделю.
"Лоукостер "Победа"... приостанавливает полеты из Москвы в Эйлат с 12 марта по 12 мая 2020 года в связи с решением правительства Израиля о запрете на въезд туристов в страну из-за ситуации с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.
"Мы отменяем запланированные полеты в Израиль. Но мы знаем, что в Эйлате остались наши клиенты, поэтому 12 и 14 марта "Победа" полетит в Эйлат на пустых самолетах, чтобы выполнить обратные рейсы и вернуть наших клиентов домой", - привели в пресс-службе слова гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.
Источник в "Победе" сообщил РИА Новости, что компания пошла на значительные расходы для организации вывоза клиентов из Израиля.