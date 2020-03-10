Запад бьет тревогу: олигархи на Украине вновь рвутся к власти

В результате первую часть поставленной стратегической цели — оторвать Украину от России — Запад за эти годы успешно решил, а вот на второй — превратить оторванное в безропотный и полезный для себя ресурс — увяз намертво. Нет, кое-что, конечно, получилось — например, сделать украинцев бесперебойным источником человеческих ресурсов для Европы. Но по сравнению с изначально открывавшимися перспективами выхлоп откровенно жалкий.