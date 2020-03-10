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Запад бьет тревогу: олигархи на Украине вновь рвутся к власти
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РИА Новости

Запад бьет тревогу: олигархи на Украине вновь рвутся к власти

08:00 10.03.2020 (обновлено: 08:07 10.03.2020)
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и глава Ивано-Франковской области Денис Шмыгаль
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Ивано-Франковской области Денис Шмыгаль
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Двух недель не прошло, как редакция The Financial Times оптимистично предсказывала Украине светлое будущее, которое обеспечит "головную боль для Путина". Однако внезапно мнение газеты поменялось кардинально, и теперь она мрачно озадачена судьбой реформ, оказавшихся под угрозой.
Британское издание не одиноко в своих тревогах. С резко критическим материалом в адрес руководства Украины выступило агентство деловой информации Bloomberg.
Причина — в свежих кадровых перестановках в Киеве.
Как известно, на прошлой неделе Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Его место занял Денис Шмыгаль. Внутри правительства также происходят серьезные изменения.
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Еще одна не менее, а по-своему даже более важная и знаковая отставка — генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Дело в том, что и Гончарук, и особенно Рябошапка полностью устраивали Запад. Более того, прилагались усилия — в том числе публичные — против их увольнения. Например, с генпрокурором встретились послы "Большой семерки". Это мероприятие медийно поддержало посольство США в Киеве, о чем опубликовали специальное сообщение в социальных сетях. А Евросоюз в лице спикера по вопросам иностранных дел и безопасности Питера Стано назвал ожидавшиеся отставки недопустимым политическим вмешательством в дела правоохранительных органов.
Неудивительно, что все-таки состоявшиеся кадровые изменения по обе стороны Атлантики восприняли крайне негативно. Но дело не только в открыто выраженном недовольстве ведущих СМИ. По сведениям Bloomberg, МВФ отложил предоставление Украине очередного транша в размере 5,5 миллиарда долларов на несколько месяцев. А по сведениям украинских СМИ, банк Morgan Stanley посоветовал клиентам продавать украинские евробонды.
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Критика идет по двум основным направлениям: а) уход "молодых лиц, которые были призваны покончить с коррупционным режимом в стране" и б) восстановление влияния олигархов на политику Украины. Последнее касается в первую очередь опасений по поводу возможных связей Владимира Зеленского с Игорем Коломойским. Ну а новый украинский премьер известен долгой работой в структурах Рината Ахметова.
Кстати, большинство украинских аналитиков согласны, что проведена успешная совместная операция олигархов, отложивших внутренние разногласия, для снижения доли западных назначенцев на ключевых постах в государстве.
За последние шесть лет общепринятым стало представление о тотальной марионеточности украинских элит, которые по свистку из Вашингтона (или Брюсселя) бросаются выполнять любую команду.
Это изначально было ошибочным мнением.
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Подобные модели крайне ограниченны и применимы главным образом по отношению к маленьким и бедным странам, не имеющим никаких серьезных ресурсов и глубоко зависимым от внешней поддержки. Нечто подобное можно наблюдать в последние десятилетия на примере Болгарии, Румынии или прибалтийских республик.
Но если речь идет о более сложных случаях, в частности Венгрии или Польше, все происходит по куда более запутанным схемам. Украина — огромная, высокоразвитая (пусть даже успешно пускающая по ветру свою высокоразвитость) страна с очень богатыми элитами, которые выгрызали себе место под солнцем в кровавой бане эпохи первоначального накопления капитала. Рассчитывать, что эти люди всерьез встанут на задние лапки и "возьмут под козырек" перед Западом в ущерб собственным интересам, было бы наивно.
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Украина стремительно перешла к постиндустриальному укладу экономики
Именно из-за данного обстоятельства Украина за шесть лет превратилась для Запада в чемодан без ручки. У ее элит очень плохо дело с защитой национальных интересов, но зато очень хорошо — с отстаиванием своих личных интересов, пусть даже они сиюминутны и не идут дальше идеи разворовать попавшие в руки бюджетные средства. Как следствие, по массе вопросов (от продажи земли до Минских соглашений) Европа и Штаты оказались в тупике, поскольку любые их планы успешно торпедируются в Киеве людьми, которым соответствующие решения невыгодны. Причем делается это при громкой верноподданнической прозападной риторике. Свежее интервью Владимира Зеленского британской Guardian вполне показательно в этом смысле.
В результате первую часть поставленной стратегической цели — оторвать Украину от России — Запад за эти годы успешно решил, а вот на второй — превратить оторванное в безропотный и полезный для себя ресурс — увяз намертво. Нет, кое-что, конечно, получилось — например, сделать украинцев бесперебойным источником человеческих ресурсов для Европы. Но по сравнению с изначально открывавшимися перспективами выхлоп откровенно жалкий.
Вот и теперь сложившийся цикл украинско-западных отношений "шаг вперед — два назад" вошел во вторую фазу. Осталось дождаться, когда заинтересованные лица углядят в происходящем руку Москвы, в своем сверхъестественном коварстве в очередной раз подложившей Западу колоссальную свинью.
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
19 декабря 2019, 08:00
Украина может устроить Европе форс-мажор. Но Европе есть чем ответить
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Обсудить 12
Денис ШмыгальАлексей ГончарукРуслан РябошапкаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаАвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Как же такое допустили?Люди беднеют.Пусть примет с нас берут,на днях Песков сказал что растёт наше благосостояние.Ведь он не может врать....
10 марта, 09:08
Олег 84
121300133
"...Украина за шесть лет превратилась для Запада в чемодан без ручки..." я бы добавил "и без замков" т.к. открыв открытую продажу земли они потеряют всё
10 марта, 08:32
Спиральтист ...
1600002
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