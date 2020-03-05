Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Рябошапке

КИЕВ, 5 мар - РИА Новости. Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг выразил недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, что влечет за собой его отставку.
Такое решение поддержали 263 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно закону, генпрокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.
Рябошапка занимал должность генпрокурора с 29 августа 2019 года.
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