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Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Рябошапке
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РИА Новости

Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Рябошапке

20:57 05.03.2020
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Cropped imageРуслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Cropped image
КИЕВ, 5 мар - РИА Новости. Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг выразил недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, что влечет за собой его отставку.
Такое решение поддержали 263 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно закону, генпрокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.
Рябошапка занимал должность генпрокурора с 29 августа 2019 года.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
4 марта, 17:52
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