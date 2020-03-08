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Зеленский хочет "бороться" за тех, у кого есть родственники в России
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РИА Новости

Зеленский хочет "бороться" за тех, у кого есть родственники в России

11:41 08.03.2020 (обновлено: 13:15 08.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 8 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается бороться за тех украинцев, которые имеют родственные связи в России и живут в пограничных с РФ областях.
В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
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"Я считаю, что те, у кого родственники в России, кто живет в приграничных областях и имеет дружеские, профессиональные связи, за них нужно бороться. Их очень легко может "качать" любая информационная война. Поэтому им нужно дать уверенность в том, что Европейский союз ожидает Украину. Даже не так – Европейский союз хочет видеть Украину – крупнейшую по территории страну в Европе", - заявил Зеленский в интервью газете The Guardian. Перевод опубликовал сайт офиса президента.
Также он отметил, что со своей стороны Украина уже сделала многое для вступления в ЕС, но украинцы могут разочароваться, если не дождутся этого.
"Если Украину не будут, условно, 20 лет брать в Европейский союз, не будут видеть равноправным членом, если это будет затяжной, длительный период, люди сами по себе будут разворачиваться, потому что они будут разочаровываться", - добавил президент.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
7 марта, 13:23
Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном
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РоссияВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
своих жителей уже побороли, теперь будут бороться за российский народ )
8 марта, 11:54
Даша Светлая
9180000
"Также он отметил, что со своей стороны Украина уже сделала многое для вступления в ЕС, но украинцы могут разочароваться, если не дождутся этого." Страна разворована, уничтожена, люди разъехались, осталось ещё землю по дешёвке ЕС продать. На этом программа Украины как страны будет выполнена.
8 марта, 12:01
Felixys Felixys
2600000
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