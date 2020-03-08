Зеленский хочет "бороться" за тех, у кого есть родственники в России

КИЕВ, 8 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается бороться за тех украинцев, которые имеют родственные связи в России и живут в пограничных с РФ областях.
В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
"Я считаю, что те, у кого родственники в России, кто живет в приграничных областях и имеет дружеские, профессиональные связи, за них нужно бороться. Их очень легко может "качать" любая информационная война. Поэтому им нужно дать уверенность в том, что Европейский союз ожидает Украину. Даже не так – Европейский союз хочет видеть Украину – крупнейшую по территории страну в Европе", - заявил Зеленский в интервью газете The Guardian. Перевод опубликовал сайт офиса президента.
Также он отметил, что со своей стороны Украина уже сделала многое для вступления в ЕС, но украинцы могут разочароваться, если не дождутся этого.
"Если Украину не будут, условно, 20 лет брать в Европейский союз, не будут видеть равноправным членом, если это будет затяжной, длительный период, люди сами по себе будут разворачиваться, потому что они будут разочаровываться", - добавил президент.
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