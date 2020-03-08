Зеленский хочет "бороться" за тех, у кого есть родственники в России

Также он отметил, что со своей стороны Украина уже сделала многое для вступления в ЕС, но украинцы могут разочароваться, если не дождутся этого.

"Если Украину не будут, условно, 20 лет брать в Европейский союз, не будут видеть равноправным членом, если это будет затяжной, длительный период, люди сами по себе будут разворачиваться, потому что они будут разочаровываться", - добавил президент.