В офисе Зеленского рассказали о формировании правительства Украины

КИЕВ, 7 мар – РИА Новости. Подбором кандидатов на должности министров в новом правительстве занимаются премьер Денис Шмыгаль и президент страны Владимир Зеленский, сообщил первый заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Трофимов.
Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и назначила на его место по представлению президента Украины Владимира Зеленского и.о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства. При этом не были назначены главы Минэнерго, Минобразования, Минкультуры и министерства агропромышленного комплекса (АПК). Вакантными в новом правительстве остаются пять-шесть должностей.
"В ближайшее время будут закрыты эти вакансии. Премьер занимается, но, конечно, этим занимается и президент. Президент несет на сегодня - так вышло – всю полноту ответственности. Потому что у нас не просто монобольшинство, у нас на сегодня моновласть, как бы там ни было. Не включая там местное самоуправление, к нему мы все дойдем этой осенью. Но, тем не менее, полнота ответственности сегодня на президенте", - сказал Трофимов в интервью телеканалу "Украина 24".
Он также подтвердил информацию СМИ, что кандидатуры бизнесменов Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского рассматривались на должность премьер-министра страны.
"Называлась фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались (на должность премьер-министра), диалог был, он был закрытым, президент сам вел этот диалог и может ответить в деталях о том, как и почему он принимал это решение", - сказал Трофимов.
Также Трофимов считает, что решение назначить премьером Дениса Шмыгаля было правильным, потому что он "соответствует и профилю, и компетенции".