В офисе Зеленского рассказали о формировании правительства Украины

"В ближайшее время будут закрыты эти вакансии. Премьер занимается, но, конечно, этим занимается и президент. Президент несет на сегодня - так вышло – всю полноту ответственности. Потому что у нас не просто монобольшинство, у нас на сегодня моновласть, как бы там ни было. Не включая там местное самоуправление, к нему мы все дойдем этой осенью. Но, тем не менее, полнота ответственности сегодня на президенте", - сказал Трофимов в интервью телеканалу "Украина 24".