Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T13:53+0300
https://ria.ru/20200309/1568341890.html
Случаи резкого обрушения цен на нефть и их влияния на экономику
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568332391_0:84:3492:2048_1036x0_80_0_0_702530b1701c8b0f0cacb8681edabccc.jpg
РИА Новости

Случаи резкого обрушения цен на нефть и их влияния на экономику

13:53 09.03.2020
723
© AP Photo / Rick RycroftЗдание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
© AP Photo / Rick Rycroft
Нефть — единственный продукт в мире, чутко реагирующий на изменение баланса между спросом и предложением. Поэтому незначительные события — случайные или продуманные заранее, не говоря уже о крупных политических потрясениях, могут вызвать значительное колебание цен.
В 1986 году произошел обвал цен на нефть (падение почти в два раза) после того, как она росла, начиная с 1973 года, когда разразилась египетско-израильская война, более известная под названием "война судного дня". Тогда арабские страны-члены организации ОПЕК объявили эмбарго государствам, поддержавшим Израиль (США, Голландии и др.), и резко уменьшили поставки нефти в основные нефтепотребляющие страны. В результате стала расти добыча в странах, не входящих в ОПЕК, в первую очередь, в СССР. Рынок стал переполняться нефтью, и цены на нее рухнули. В 1986 году нефтяные цены упали с 32 долларов до 10 долларов, опускаясь временами до шести долларов за баррель. Многие эксперты считают этот обвал ключевой причиной краха СССР, прямые потери которого в 1986 году составили около 20 миллиардов долларов, а объем столь необходимого Советскому Союзу высокотехнологичного импорта сократился на треть.
В 1991 году мировые цены на нефть резко упали с 41,15 доллара до 17-18 долларов за баррель после окончания операции "Буря в пустыне", которую провели США и их союзники после того, как в 1990 году Ирак вторгся в Кувейт.
В 1998 году мировые цены на нефть снова пережили катастрофическое двукратное падение. В октябре 1997 года за баррель американской WTI (West Texas Intermediate, эталонный сорт нефти) давали 22 доллара, а в декабре 1998 года — всего 11 долларов. Инвесторов и спекулянтов всего мира чрезвычайно напугал восточноазиатский финансовый кризис, в ходе которого азиатские развивающиеся страны не смогли расплатиться по краткосрочным долгам, испытали крах фондовых рынков и были вынуждены отказаться от фиксированных курсов валют. Падение нефтяных цен вызвало дефолт по краткосрочным государственным долгам в постсоветской России, обрушение фондового рынка, крах банковской системы и отказ от фиксированного курса рубля, который быстро обесценился.
В 2008 году резкое падение цены на нефть главным образом вызвал начавшийся в США финансовый кризис, который привел к экономическому спаду и снижению спроса на сырую нефть.
Обвал цен на нефть в 2015-2016 годах привел к значительному сокращению валютных поступлений в государственные бюджеты продавцов жидких углеводородов.
Нефтедобывающие страны забили тревогу: для некоторых из них, например Венесуэлы, из-за удешевления нефти добыча оказалась на грани рентабельности. Масштабный спад нефтяных цен транслировался в резкое сокращение венесуэльской экономики — с 2013 по 2017 год она снизилась на 35%.
9 марта 2020 года нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого. Из-за того, что Саудовская Аравия пригрозила увеличить предложение нефти на рынке началась ценовая война. После 30% обвала цен на нефть курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке. На фоне резкого падения нефтяных котировок, а также стоимости акций зарубежных эмитентов на Лондонской фондовой бирже (LSE) подешевели бумаги российских компаний в интервале 9-26%.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
030020
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Нефтяные вышки
"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
Добыча нефти
Эксперт рассказал, сколько могут продержаться низкие цены на нефть
Медработник осуществляет замер температуры у мужчины в здании Шанхайской фондовой биржи
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время неформального ужина в ресторане Высота 5642 в Сочи
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Ветер в Москве
Синоптики пообещали резкое похолодание в Москве в конце недели
Медицинские работники
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Автомобиль сервиса московского каршеринга
Автовладельцы на грани нервного срыва: каршеринг захватил все стоянки
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Цена на нефть Brent падает на 30%
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
Пункт обмена валют
Московские обменники продают доллары по прежним курсам
Москва
Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком
Американские доллары
Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны
19:57В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
Лента новостейМолния