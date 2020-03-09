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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:37+0300
https://ria.ru/20200309/1568336082.html
Эксперт оценил последствия падения цены на нефть для российских банков
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568238965_0:510:2048:1662_1036x0_80_0_0_d1555ff76a520433048034e713db5b5e.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил последствия падения цены на нефть для российских банков

10:36 09.03.2020 (обновлено: 12:37 09.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ банке
В банке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В банке. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ситуация с обвалом нефтяных цен вряд ли будет катастрофичной для банков РФ, но может ударить по их марже, заявил РИА Новости профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обвала цен на нефть - доллар рос до 73,32 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 83,02 рубля (максимум с февраля 2016 года). Сейчас доллар торгуется в районе 72,82 рубля, евро - 82,94 рубля. Московская биржа в понедельник закрыта в связи с выходным днем.
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"Возможно, если цена продержится на таком низком уровне, будет некоторое повышение инфляции, соответственно Центральный банк перестанет снижать ставку, а может даже ее повысит. Но это все пока предположения. Для банков, если Центральный банк пойдет на повышение ставки – это определенный удар по марже, потому что банки кредитовали население по снижающимся ставкам, если же Центральный банк повысит ставки, то, соответственно, им придется повышать ставки по депозитам и, соответственно, будет уменьшаться маржа", - считает Вьюгин.
"Но сказать, что это будет катастрофично для банков, пока нельзя. Я думаю, что просто будет гораздо меньше прибыли", - добавил он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеДинамика курсов валютОлег ВьюгинВысшая школа экономики (ВШЭ)Московская биржаЭкономика
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