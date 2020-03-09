Эксперт оценил последствия падения цены на нефть для российских банков

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ситуация с обвалом нефтяных цен вряд ли будет катастрофичной для банков РФ, но может ударить по их марже, заявил РИА Новости профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обвала цен на нефть - доллар рос до 73,32 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 83,02 рубля (максимум с февраля 2016 года). Сейчас доллар торгуется в районе 72,82 рубля, евро - 82,94 рубля. Московская биржа в понедельник закрыта в связи с выходным днем.
"Возможно, если цена продержится на таком низком уровне, будет некоторое повышение инфляции, соответственно Центральный банк перестанет снижать ставку, а может даже ее повысит. Но это все пока предположения. Для банков, если Центральный банк пойдет на повышение ставки – это определенный удар по марже, потому что банки кредитовали население по снижающимся ставкам, если же Центральный банк повысит ставки, то, соответственно, им придется повышать ставки по депозитам и, соответственно, будет уменьшаться маржа", - считает Вьюгин.
"Но сказать, что это будет катастрофично для банков, пока нельзя. Я думаю, что просто будет гораздо меньше прибыли", - добавил он.
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