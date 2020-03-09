Эксперт оценил последствия падения цены на нефть для российских банков

"Возможно, если цена продержится на таком низком уровне, будет некоторое повышение инфляции, соответственно Центральный банк перестанет снижать ставку, а может даже ее повысит. Но это все пока предположения. Для банков, если Центральный банк пойдет на повышение ставки – это определенный удар по марже, потому что банки кредитовали население по снижающимся ставкам, если же Центральный банк повысит ставки, то, соответственно, им придется повышать ставки по депозитам и, соответственно, будет уменьшаться маржа", - считает Вьюгин.