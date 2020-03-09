Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:36+0300
https://ria.ru/20200309/1568338464.html
Бумаги российских компаний обвалились на 9-26% на бирже в Лондоне
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_4792c1c31989bc4ca21df495dd7a208a.jpg
РИА Новости

Бумаги российских компаний обвалились на 9-26% на бирже в Лондоне

12:02 09.03.2020 (обновлено: 12:36 09.03.2020)
21949
© РИА Новости / Алекс МакнотонВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Бумаги российских компаний в понедельник дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE) в интервале 9-26% на фоне резкого падения нефтяных котировок, а также стоимости акций зарубежных эмитентов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.41 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевеют на 22,45%, до 4,47 доллара, "Лукойла" - на 24,38%, до 61,16 доллара, "Новатэка" - на 25,41%, до 103,9 доллара. Бумаги "Газпрома" снижаются в цене на 18,07%, до 4,49 доллара, "Газпром нефти" - на 20,53%, до 13,51 доллара.
Нефтяные станки-качалки
11:20Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть для ослабления позиций России
Цена расписок ВТБ опускается на 18,45%, до 0,97 доллара, Сбербанка - на 26,33%, до 9,53 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", теряют в цене 9,43%, опускаясь до 21,38 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" снижается на 10,57%, до 28,96 доллара, "Северстали" - на 14,39%, до 10,17 доллара, НЛМК - на 13,52%, до 15,1 доллара.
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
09:57Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Fitch: падение цен на нефть до $30 грозит России бюджетным дефицитом
GDR "Магнита" снижаются в цене на 19,85%, до 8,04 доллара, "Ленты" - на 9,18%, до 2,05 доллара. Расписки АФК "Система" дешевеют на 12,97%, до 3,75 доллара.
Давление на котировки оказало падение цен на нефть более чем на 30%. В пятницу участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу относительно новых договорённостей — изменения их параметров либо продления срока действия. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.
28443211
Обсудить 3
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеЛондонская фондовая биржаГазпромРоснефтьЛУКОЙЛНоватэкГазпром нефтьВТБЛондонЭкономика
Рекомендуем
Коронавирус
Китайский эксперт назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Медработник осуществляет замер температуры у мужчины в здании Шанхайской фондовой биржи
"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды
Нефтяные вышки
"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время неформального ужина в ресторане Высота 5642 в Сочи
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Ветер в Москве
Синоптики пообещали резкое похолодание в Москве в конце недели
Пункт обмена валют
Московские обменники продают доллары по прежним курсам
Медицинские работники
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
Автомобиль сервиса московского каршеринга
Автовладельцы на грани нервного срыва: каршеринг захватил все стоянки
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Цена на нефть Brent падает на 30%
Московская биржа
Эксперт: вторник может стать "кровавой баней" для фондового рынка в РФ
Американские доллары
Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Цены на нефть отыграли треть утреннего падения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57В Греции сообщили об 11 новых случаях инфицирования коронавирусом
19:41Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии
19:38Большой театр представил оперу Бриттена "Маленький трубочист"
19:34ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
19:32В Тунисе число зараженных коронавирусом увеличилось до пяти
19:29В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
19:22Трамп раскритиковал реакцию стран на ситуацию с коронавирусом
19:17В Иране назвали отсутствие сделки ОПЕК+ неожиданным
19:12В Ростовской области проверяют видео с избиением школьницы женщиной
19:12Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
19:07Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
19:06На Кипре выявили два первых случая заражения коронавирусом
19:02В Москве госпитализировали актрису Галину Киндинову
19:01Новак рассказал о мерах по защите отечественного рынка нефтепродуктов
18:56Новак рассказал о переговорах по продлению сделки ОПЕК+
18:52Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке
18:45Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
18:39Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
18:35В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
18:33В Дублине из-за COVID-19 отменили парад в честь Дня святого Патрика
Лента новостейМолния