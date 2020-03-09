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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:38+0300
https://ria.ru/20200309/1568334835.html
Эксперт прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке
https://cdn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:247:3040:1957_1036x0_80_0_0_7bb9b2a356dc1588ac5fed53ef9d6557.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

09:50 09.03.2020 (обновлено: 12:38 09.03.2020)
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Текущее падение цен на нефть является ожидаемым, на рынке началась ценовая война, рассказал РИА Новости старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Пока реакция ожидаемая, она немного спекулятивная, так как рынок вначале всегда достаточно резко отыгрывает новости. Понятно, что это уже не только из-за сделки ОПЕК+, но из-за того, что Саудовская Аравия грозит увеличить предложение нефти на рынке. Началась ценовая война", - сказал он.

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По мнению аналитика, в результате под ударом, прежде всего, окажутся производители с высокими издержками, так что часть игроков может уйти с рынка. "Возможно, уйдут и некоторые американские сланцевые компании, которые испытывают проблемы с финансированием. Но это может произойти не сразу, а с временным лагом, возможно, к началу 2021 года", - полагает он.
При прочих равных цена может восстановиться, когда появятся признаки ухода с рынка таких компаний, считает Суверов. "Это может произойти даже в течение ближайших недель, но только если будут такие признаки. Цены также зависят от ситуации в мировой экономике. Пока действуют карантинные меры, идет спад потребления и есть риски глобальной рецессии, нефть остается под давлением", - пояснил он.
Что касается России, то пока колебания цены краткосрочные, бюджету ничего не грозит. "Пока ситуация некритична, пока колебания краткосрочные, и у нас есть накопленные резервы. Однако если цены останутся в течение года ниже цены отсечения, то есть ниже примерно 40 долларов, то, естественно, это создаст проблемы для бюджета", - заключил он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеЦены на нефтьСаудовская АравияЭкономика
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