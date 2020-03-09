Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года

В 1990 году после вторжения Ирака в Кувейт мировые цены на нефть выросли с 15 долларов за баррель до 41,15 доллара. Однако после окончания операции "Буря в пустыне", которую провели США и их союзники, к февралю 1991 года стоимость топлива резко упала до 17-18 долларов за баррель.