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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:40+0300
https://ria.ru/20200309/1568331223.html
Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
https://cdn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:247:3040:1957_1036x0_80_0_0_7bb9b2a356dc1588ac5fed53ef9d6557.jpg
РИА Новости

Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года

04:41 09.03.2020 (обновлено: 12:40 09.03.2020)
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Падение фьючерсов на нефть марки Brent уступает только обвалу 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе, сообщает агентство Блумберг.
Стоимость нефти марки Brent на открытии торгов в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть, до 31,43 доллара за баррель. До этого Brent опускалась до 31,5 доллара во время проседания в январе 2016 года.
В 1990 году после вторжения Ирака в Кувейт мировые цены на нефть выросли с 15 долларов за баррель до 41,15 доллара. Однако после окончания операции "Буря в пустыне", которую провели США и их союзники, к февралю 1991 года стоимость топлива резко упала до 17-18 долларов за баррель.
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Нынешнее снижение нефтяных цен спровоцировал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+, которые на фоне бьющей по спросу эпидемии коронавируса не смогли согласовать новые параметры соглашения либо продлить срок действия текущих договоренностей. Так, Россия выступала за сохранение действующих условий, а Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля все обязательства участников соглашения ограничивать добычу топлива отменяются.
По данным агентства Блумберг, Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки в ответ на отсутствие договоренности. При этом, как сообщили агентству источники, Эр-Рияд допускает повышение добычи нефти даже до 12 миллионов баррелей в сутки. По сравнению с мартовскими показателями - 9,7 миллиона в день.
По оценке банка Goldman Sachs, на фоне паники на нефтяном рынке стоимость топлива теперь может упасть до 20 долларов за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеОПЕКСаудовская АравияBrentЭкономика
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