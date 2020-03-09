Мировые цены на нефть пробили прежний минимум

По состоянию на 07:41 мск майский фьючерс марки Brent падает на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель. Минутами ранее показатель обновил минимум с января 2016 года. Апрельский фьючерс марки WTI опускается на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель, также чуть ранее обновив минимум с февраля 2016 года.