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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-09T12:39+0300
https://ria.ru/20200309/1568332528.html
Мировые цены на нефть пробили прежний минимум
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568332391_0:84:3492:2048_1036x0_80_0_0_702530b1701c8b0f0cacb8681edabccc.jpg
РИА Новости

Мировые цены на нефть пробили прежний минимум

07:30 09.03.2020 (обновлено: 12:39 09.03.2020)
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© AP Photo / Rick RycroftЗдание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
© AP Photo / Rick Rycroft
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Нефть марки Brent в ходе торгов пробила прежний минимум в 31,38 доллара за баррель, продолжив падение.
По состоянию на 07:41 мск майский фьючерс марки Brent падает на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель. Минутами ранее показатель обновил минимум с января 2016 года. Апрельский фьючерс марки WTI опускается на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель, также чуть ранее обновив минимум с февраля 2016 года.
Агентство Bloomberg отмечало, что нынешнее падение стало сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе.
Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ в пятницу не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого.
По оценке банка Goldman Sachs, на фоне паники на нефтяном рынке стоимость топлива теперь может упасть до 20 долларов за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеРоссияЦены на нефтьBrentЭкономика
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Гнать надо всех из страны закрывать границу и восстанавливать производство. А газ и нефть национализировать.
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Dmitry Ivanov
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Андрей Дашков
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