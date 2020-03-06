В Раде озвучили новый план "борьбы" за Крым и Донбасс

Кравчук пожаловалась, что крымчане и жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса не хотят смотреть украинские каналы. Так, в Донбассе они в лучшем случае могут рассчитывать на пятую строчку в рейтинге. На полуострове же их вообще не транслируют.

Однако в Киеве считают, что придумали способ "перетянуть" аудиторию. Парламентарий сообщила, что для этого предлагается показывать по украинским телеканалам "какие-то очень интересные сериалы, спортивные события" в то время, когда по российскому телевидению идут новости.

Она добавила, что новостные выпуски будут приурочены к началу комендантского часа на территории ДНР и ЛНР и будут начинаться в 23:00. По ее мнению, это увеличит шансы на то, что программу кто-то посмотрит.

"Это, по сути, информационная деоккупация", — заявила депутат. Она не уточнила, как сериалы и спортивные мероприятия помогут Киеву вернуть доверие крымчан и жителей Донбасса.

Вместе с тем Кравчук признала, что за шесть лет Украина "потеряла много времени", поэтому "пробиться" будет очень сложно.

"Постепенно канал будет выходить на собственное производство, но год-два, конечно, это в первую очередь производство больших телевизионных групп, которые готовы сознательно просто делиться своим контентом", — заключила она.

Сенатор Сергей Цеков, комментируя одну из подобных инициатив, рассказал, что Украина действительно может воссоединиться с полуостровом, как только сама войдет в состав России.