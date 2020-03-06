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В Раде озвучили новый план "борьбы" за Крым и Донбасс
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РИА Новости

В Раде озвучили новый план "борьбы" за Крым и Донбасс

15:28 06.03.2020 (обновлено: 18:47 06.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
Кравчук пожаловалась, что крымчане и жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса не хотят смотреть украинские каналы. Так, в Донбассе они в лучшем случае могут рассчитывать на пятую строчку в рейтинге. На полуострове же их вообще не транслируют.
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Однако в Киеве считают, что придумали способ "перетянуть" аудиторию. Парламентарий сообщила, что для этого предлагается показывать по украинским телеканалам "какие-то очень интересные сериалы, спортивные события" в то время, когда по российскому телевидению идут новости.
Она добавила, что новостные выпуски будут приурочены к началу комендантского часа на территории ДНР и ЛНР и будут начинаться в 23:00. По ее мнению, это увеличит шансы на то, что программу кто-то посмотрит.
"Это, по сути, информационная деоккупация", — заявила депутат. Она не уточнила, как сериалы и спортивные мероприятия помогут Киеву вернуть доверие крымчан и жителей Донбасса.
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Вместе с тем Кравчук признала, что за шесть лет Украина "потеряла много времени", поэтому "пробиться" будет очень сложно.
"Постепенно канал будет выходить на собственное производство, но год-два, конечно, это в первую очередь производство больших телевизионных групп, которые готовы сознательно просто делиться своим контентом", — заключила она.
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят "вернуть" Крым Киеву. Так, вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам "выскользнет" из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Бывший украинский военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах "присоединения" Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.
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Сенатор Сергей Цеков, комментируя одну из подобных инициатив, рассказал, что Украина действительно может воссоединиться с полуостровом, как только сама войдет в состав России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Голосование состоялось после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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РоссияСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Можно забрасывать через границу кассеты и диски с фильмами и музыкой на украинском. Дети будут находить и слушать, и постепенно обукраиниваться. А когда повзрослеют, кажут, шо хочут у Нэньку.
6 марта, 15:52
Naum Vygodsky
5180100
Правильно, кормить телесказками, и воды пить не давать. Вы их измором возьмете, побегут Киеву кланяться, как миленькие. Если до этого Киев ещё будет Украинским.
6 марта, 15:32
Александр Невский
7141000
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