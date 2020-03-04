Дениса Шмыгаля назначили новым премьером Украины

Во время обсуждения вопроса об отставке Гончарука президент Украины Владимир Зеленский отметил, что власти делают много ошибок, но готовы их признавать и исправлять. При этом он похвалил правительство Гончарука за отсутствие коррупции.

"Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и сердца", - заявил Зеленский.

Опрошенные РИА Новости украинские эксперты считают, что изменение состава правительства позитивно скажется на обстановке в стране. По их мнению, украинский кабмин очистится от большого влияния западных партнеров Киева, а к власти придут более профессиональные люди.

Отставка Гончарука

Разговоры о том, что президент недоволен результатами работы премьера, появились еще в конце 2019 года. По данным СМИ, Зеленский задумался о смене премьера из-за слабой эффективности кабмина и данных социологических исследований, которые показывали падение доверия к правительству и лично Гончаруку. Ситуация в отношениях президента и главы кабмина усугубилась после публикации аудиозаписей якобы с совещания под руководством премьера, на котором он нелестно отзывался о президенте. Гончарук написал заявление об отставке. В конце января Зеленский на встрече с премьером заявил, что решил дать шанс ему и его правительству.

Однако уже через полтора месяца вновь пошли разговоры об отставке Гончарука. Гончарук 3 марта написал заявление от отставке по собственному желанию.

Выступая с парламентской трибуны во время рассмотрения вопроса об отставке Гончарука, Зеленский раскритиковал его работу. В частности, президента не устроило, что украинская промышленность четыре месяца подряд падает на 5%.

"Индустриальная слава Украины постепенно становится воспоминанием. Мы рискуем, что о нашем промышленном потенциале скоро будут говорить – это было давно и неправда", - сказал Зеленский.

Он отметил, что правительство также провалило разъяснительную кампанию с местной властью по снижению тарифов на тепло для населения.

"Люди запутались из-за хаоса с платежками в январе и феврале, где-то они стали меньше, где-то нет… Фактически, я считаю, что правительство провалило разъяснительную кампанию, коммуникацию и работу с местной властью, чтобы люди во всех регионах действительно ощутили на себе уменьшение платежек за тепло", - отметил президент.

Зеленской также заявил, что недоволен качеством медицинской реформы в стране и работой кабмина в угольной сфере, а также тем, что украинский бюджет недополучил доходы.

Гончарук в свою очередь заявил, что за время работы с Зеленским ни разу не получал незаконных команд и считает его хорошим президентом.

Он подчеркнул, что шесть месяцев недостаточно для оценки деятельности правительства, однако привел примеры с выставлением рекордного количества объектов на приватизацию, а также успешные концессионные конкурсы.

Кроме того, Гончарук отметил, что все начатые реформы должны быть доведены до конца. "Я призываю вас не сбавлять темп. Все то, что мы начали вместе, должно быть завершено. Реформа рынка земли, свободный оборот капитала, либерализация трудовых отношений, по всему этому нам нужно принять решение", - добавил он.

Рада отправила Гончарука в отставку большинством голосов.

Новый премьер

После увольнения Гончарука и небольшого перерыва украинский парламент по представлению Зеленского назначил новым главой правительства Шмыгаля.

Перед назначением Шмыгаль назвал главные приоритеты своей работы на посту премьера. В частности, он считает необходимым пересмотреть госбюджет на 2020 год, погасить задолженности шахтерам по зарплатам и противостоять вспышке коронавируса.

Среди приоритетов работы нового кабмина, по словам Шмыгаля, будет завершение конфликта в Донбассе и продолжение реформы децентрализации.

Он также назвал среди приоритетов создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в страну, достижение энергоэффективности, развитие промышленности, аграрного сектора и инфраструктуры, улучшение качества медицины и образования.

Обновленный кабмин

Рада по представлению новоизбранного премьера утвердила обновленный состав правительства.

"В этом предложенном составе правительства есть сочетание амбиций, профессионализма, настойчивости, энергии в воплощении изменений", - сказал Шмыгаль. Он пообещал, что новое правительство не станет прятаться в Facebook, а будет выходить к людям и решать их проблемы.

На должности вице-премьера – министра цифровой трансформации останется Михаил Федоров, который занимал этот пост в правительстве Гончарука.

В обновленный кабмин вошел представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников. Он занял должность вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины стал Вадим Пристайко, занимавший в правительстве Гончарука должность главы МИД Украины. Его место по представлению Зеленского в новом правительстве занял Дмитрий Кулеба, бывший вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Министерство по вопросам развития общин и территорий Украины возглавит бизнесмен и юрист Алексей Чернышев. Министром соцполитики Рада назначила Марину Лазебную.

Министром внутренних дел Украины остался Арсен Аваков, который занимает эту должность с 2014 года. Также свои должности сохранили глава Минюста Денис Малюска и глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

Министерство финансов Украины возглавил Игорь Уманский, который ранее дважды был первым заместителем министра финансов, а в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра. С октября 2016 года по март 2019 года Уманский был внештатным советником экс-президента Петра Порошенко.

Украинский Минздрав возглавил директор научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии, кардиохирур Илья Емец. Главой министерства молодежи и спорта парламент назначил олимпийского чемпиона Вадима Гутцайта. Министром по делам ветеранов стал замначальника Генштаба Сергей Басараб, а участник военной операции в Донбассе Олег Немчинов стал министром кабинета министров.

Главой Минобороны по представлению Зеленского парламент назначил генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана, ранее возглавлявшего представительство Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Назначены не все

"У нас есть ряд вакансий, у нас есть четыре вакансии в действующем правительстве, и мы планируем расширить еще два направления", - сказал Шмыгаль.

Как сообщает интернет-издание "Новое время", речь идет о должности вице-премьера по вопросам экономики, вице-премьера по вопросам обороны и четырех министров: экономики, образования, культуры и аграрного комплекса (АПК).

Кроме того, никого не назначили на пост главы Минэнерго.

"Из министерства экономики сделали такого монстра, которым трудно управлять, несмотря на личность министра. Мы приняли окончательное решение о разделении министерств экономики и культуры и уже ищем кандидатов", — цитирует издание главу фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давида Арахамию.

Зеленский рассчитался с долгами

Смена премьера Украины и обновление состава правительства говорит о том, что Зеленский рассчитался с политическими долгами, считает председатель правления фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.

"В данной ситуации можно говорит о том, что расплатился по политическим долгам с теми, кто помог ему прийти к власти в 2019 году, и теперь может создать то правительство, которое действительно необходимо Украине", - сказал Бондаренко в комментарии РИА Новости.

По его словам, из нового правительства удалены представители транснациональных корпораций и исчезли люди, связанные с украинским олигархом Игорем Коломойским.

"Сейчас фактически ставка сделана на представителей национального капитала. В данной ситуации я это оцениваю только позитивно", - отметил Бондаренко.

По мнению директора украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в обновленный кабмин пришли люди более профессиональные, что уже является позитивом.

При этом, по мнению политологов, ротации в правительстве также позволят снизить градус напряжения в обществе и повысить рейтинг президента.

"Отправляя в отставку непопулярное правительство, Зеленский, во-первых, снимает давление на рейтинги власти, потому что у правительства был наиболее высокий уровень антирейтинга и оно тянуло всю власть за собой. Во-вторых, он выигрывает время, потому что люди будут присматриваться к новому правительству, я думаю, три-шесть месяцев", - сказал РИА Новости Бортник.

По его словам, новое правительство потенциально может быть более успешным, так как оно более компетентно и у него лучше отношения с большим бизнесом.